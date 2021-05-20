شكرا لقرائتكم خبر عن فوز وحيد يضمن للمقاصة البقاء فى الدورى الممتاز الموسم المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سيطرت حالة من الطمأنينة على مسئولى نادى المقاصة بشأن موقف الفريق الفيومي من المنافسة على الهبوط في الموسم الحالي، بفضل النتائج الطيبة التي حققها المقاصة في الدوري وآخرها الفوز على أسوان بأربعة أهداف لهدفين ضمن منافسات الجولة 23 من عمر مسابقة الدوري العام.

ووصل فريق المقاصة للنقطة 33 فى المركز الخامس بجدول الدورى جمعهم من 9 انتصارات و6 تعادل و7 هزيمة، ليقترب من دخول المنطقة الدافئة بجدول الدوري والابتعاد بشكل كبير عن المنافسة على مراكز الهبوط في الموسم الحالي.

ويحتاج فريق المقاصة لفوز وحيد من أجل تأكيد بقائه فى الموسم الحالى باعتباره الشغل الشاغل الذى كان يشغل الجهاز الفنى واللاعبين، حيث يحتاج تحقيق الفوز العاشر أو ثلاث نقاط جديدة من أجل الوصول للنقطة 35 أو 36 ليتأكد بشكل رسمى بقاؤه فى الدوري الممتاز.

وعانى فريق المقاصة من أزمة مالية طاحنة بسبب تأخر راعي النادي عن صرف مستحقات اللاعبين وشكوى اللاعبين من عدم الحصول على مسحقاتهم المالية بشكل منتظم.

وحقق فريق المقاصة، بقيادة محمد عظيمة، فوزا مهما على نظيره أسوان بنتيجة 4|2، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب أسوان في الجولة الـ23 من بطولة الدورى المصرى الممتاز.

أحرز أهداف مصر المقاصة كل من شيمليس بيكيلي فى الدقيقة الخامسة وعماد فتحى فى الدقيقة 60 وباسم مرسى (هدفين) فى الدقيقة 83 و91، بينما جاءت أهداف أسوان عن طريق كل من أشرف مجدى فى الدقيقة 57 وحمزة مجدى فى الدقيقة 70.