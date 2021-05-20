مدرب صنداونز يرد على تصريحات رغبة سيرينو في الانتقال للأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

علّق مانكوبا منجكيثي المدير الفني لفريق صنداونز، على التصريحات التي أدلى بها جاستون سيرينو جناح فريق صنداونز ورأيه في الانتقال لصفوف الأهلي.

مدرب صنداونز قال في تصريحات نقلتها صحيفة "timeslive" الجنوب أفريقية :"لا أعتقد أنه كان من المناسب حديث سيرينو، لا أريد الحديث كثيرًا عن تصريحاته في هذه المرحلة".

وأضاف :"أريد التركيز في مباراة السبت والفوز بها وليس الحديث عن السلبيات، يمكنني أن أقول شيئًا سلبيًا عن اللاعب ويوم السبت يساعدنا نفس اللاعب في الفوز بالمباراة ماذا ستقول بعد ذلك؟".

وكان سيرينو خرج في تصريحات صحفية عبّر فيها عن رغبته بالانتقال للأهلي، مبديًا سعادته بارتباط اسمه بالانتقال لصفوف القلعة الحمراء.

وحاول الأهلي خلال فترة رينيه فايلر المدير الفني السابق للفريق وولاية المدرب الحالي بيتسو موسيماني التعاقد مع سيرينو حتى يناير الماضي قبل أن تفشل المفاوضات بسبب خلافات مادية بين إدارتي الأهلي وصنداونز.

ويعتبر سيرينو أحد الركائز الأساسية التي يعول عليها فريق صنداونز خاصة في الموسم الحالي على الرغم من انقطاع اللاعب عن التدريبات مع بداية الموسم الحالي.

ويستعد فريق صنداونز في الفترة الحالية لمواجهة الأهلي يوم السبت المقبل ضمن إياب دور الثمانية من مسابقة دوري أبطال أفريقيا، حيث كان لقاء الذهاب انتهى لصالح الأهلي بهدفين دون رد جاء عن طريق طاهر محمد طاهر وصلاح محسن.