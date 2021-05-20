قبل مواجهة صنداونز.. ناصر ماهر: قادرون على تخطي الصعاب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:

قال ناصر ماهر، لاعب الأهلي، إن الفريق أمامه مهمة صعبة ضد صنداونز الجنوب أفريقي، مضيفا أن جميع اللاعبين لديهم الرغبة القوية والإصرار على تقديم أعلى مستوى لإسعاد جماهير النادي وتخطي المباراة رغم الغيابات والإصابات.

ويستعد الأهلي لمواجهة صنداونز في تمام الثالثة عصر السبت المقبل على استاد لوكاس موريبي، في مدينة بريتوريا، في إياب ربع نهائي البطولة، علمًا بأن مباراة الذهاب التي أقيمت في القاهرة انتهت لصالح الأهلي بنتيجة 2-0.

وقال ماهر في تصريحات للموقع الرسمي للأهلي: "جملة (مواجهة صعبة) ليست جديدة في قاموس النادي الأهلي، خاصة أن الفريق اعتاد اللعب في البطولات بحثا عن الألقاب، والأهلي ــ كعادته ــ قادر على تجاوز كل الصعاب وتخطيها، بدعم ومساندة من جماهير النادي ورغبة اللاعبين؛ للوقوف على منصات التتويج وحصد المزيد من البطولات للنادي".

وأضاف: "الفريق مطالب في كل وقت بتقديم أداء جيد رغم الظروف الصعبة التي تواجهه، وعلى رأسها الإصابات والغيابات، ولكن أي لاعب يشارك في تشكيل الفريق، دائما ما يكون على قدر المسئولية، ويجد دعما كبيرا من الجميع".

وتابع: "الشوط الأول من مباراة صنداونز انتهى في القاهرة، وهناك شوط ثان في جنوب إفريقيا، وهو ما أكد عليه الجهاز الفني أكثر من مرة خلال حديثه مع اللاعبين".

وأتم: "لاعبو الأهلي سيبذلون أقصى جهد من أجل تخطي المباراة، وتحقيق نتيجة إيجابية؛ لحسم التأهل ومواصلة المشوار الإفريقي للحفاظ على اللقب، والتتويج بالبطولة العاشرة ورسم الفرحة على وجوه الملايين من جماهير النادي".