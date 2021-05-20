مدرب الأهلي: وجود الخطيب قوة كبيرة قبل مواجهة صنداونز.. وأمامنا فرصة تاريخية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رمضان حسن:

أكد سامي قمصان المدرب المساعد بالجهاز الفني لفريق النادي الأهلي، أن وجود محمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء، رئيسًا للبعثة هو قوة كبيرة ودعم للجميع سواء للجهاز الفني أو اللاعبين.

وأضاف قمصان في تصريحات خلال الموقع الرسمي للأهلي، اليوم الخميس :"الخطيب حرص على الحديث مع اللاعبين والجهاز الفني لدعمنا، وأكد لنا أن الجيل الحالي قادر على تحقيق الكثير من الانجازات".

قمصان أوضح في تصريحاته أن الاستعداد للقاء صنداونز في إياب دور الثمانية بدأ فور الانتهاء من لقاء الذهاب والذي أقيم مساء السبت الماضي، والذي انتهى لصالح الفريق الأحمر بنتيجة (2-0).

وأشار :"الجهاز الفني ركز في حديثه مع اللاعبين على أن الفريق خاض شوطًا في القاهرة ويتبقى شوط ثان في جنوب أفريقيا".

وواصل :"الأهلي بطل أفريقيا في الموسم الماضي وبطل الدوري وكأس مصر وثالث العالم للأندية، قميص الأهلي كبير جدًا ونحن نواجه فريقًا قويًا ومنافسًا لديه الطموح للفوز وهو أمر طبيعي في كرة القدم".

وأوضح المدرب المساعد في جهاز الأهلي :"الأفكار متقاربة بين الفريقين لاسيما أن موسيماني سبق له العمل في الجهاز الفني لفريق صنداونز، كلا المدربين يعرف إلى حد كبير ما يدور في ذهن الآخر، والأهلي أمامه تحدٍ جديد ومسئولية كبيرة".

وأكد المدرب المساعد بالأهلي، أن الفرق الكبرى لا تغير طريقة أو أسلوب لعبها كثيرًا في المباريات وأن فريق صنداونز مميز جدًا ويضم لاعبين مهاريين، لكن الأهلي متفوق في نتائج المواجهات بغض النظر عن المباراة التي خسرها الفريق والتي لا تتكرر مع فريق بحجم الأهلي.

وتمنى قمصان أن يكون اللاعبون في قمة تركيزهم بنسبة 100% خلال مباراة صنداونز، وأن يوفق الفريق في تحقيق نتيجة إيجابية في مباراة العودة لحسم التأهل من بريتوريا.

وشدد مدرب الأهلي على أن جميع اللاعبين شاركوا في الفترة الماضية وحصلوا على فرصة، بما فيهم اللاعبون الشباب، والجميع يقدرون المسئولية التي تقع على عاتقهم، وأثبتوا أنهم على قدر ثقة الجهاز الفني، وجميع عشاق النادي.

ووجه قمصان رسالة لجماهير الأهلي، قائلاً :"جمهور النادي الأهلي هو الداعم الأول للفريق، الفترة الماضية كانت هناك آراء كثيرة وتشكيك من جانب البعض، لكن جمهور الأهلي لديه الوعي الكامل، والجهاز الفني يجتهد وكذلك اللاعبون، ورسالتي للجماهير أن لا تنساق وراء التقليل من نتائج الفريق، واجهنا صعوبات كبيرة جدًا، ورغم ذلك حققنا نتائج جيدة، نحن بطل أفريقيا وبطل الدوري والكأس وثالث العالم للأندية، ونقاتل من أجل إسعاد الجماهير، وذلك من خلال الفوز في المباريات والتتويج بالبطولات".

وأنهى سامي قمصان تصريحاته، مؤكدًا أن الأهلي هو الفريق المصري الوحيد الذي يشارك في دور الثمانية لبطولة دوري أبطال إفريقيا وأمامه فرصة لتحقيق خماسية تاريخيه، لذلك لابد من استمرار الدعم الجماهيري القوي للاعبين خلال هذه المرحلة المهمة.

جدير بالذكر أن فريق الأهلي يتواجد حاليًا في جنوب أفريقيا تحضيرًا لمباراة صنداونز والتي من المقرر أن تقام يوم السبت المقبل ضمن إياب دور الثمانية من مسابقة دوري أفريقيا.