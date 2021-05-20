الأهلي يعلن جاهزية سعد سمير لمواجهة صنداونز

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- مراسل الخليج 365:

أكد أحمد أبو عبلة طبيب الفريق الأول بالنادي الأهلي، جاهزية سعد سمير مدافع الفريق لخوض مواجهة صنداونز الجنوب أفريقي في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ويستعد الأهلي لمواجهة صنداونز في تمام الثالثة عصر السبت المقبل على استاد لوكاس موريبي، في مدينة بريتوريا، في إياب ربع نهائي البطولة، علمًا بأن مباراة الذهاب التي أقيمت في القاهرة انتهت لصالح الأهلي بنتيجة 2-0.

وعقد بيتسو موسيماني مدرب الأهلي جلسة مع الطبيب أحمد أبو عبلة، للاطلاع على الموقف النهائي لبعض اللاعبين المصابين قبل مواجهة بطل جنوب إفريقيا.

وأكد أبو عبلة، جاهزية سعد سمير مدافع الفريق للتواجد في مباراة صنداونز، بعدما أنهى اللاعب برنامجه التأهيلي للتخلص من حالة الإجهاد العضلي الذي تعرض له.