الامارات | بالفيديو.. نقل سيارات رونالدو الفاخرة من إيطاليا إلى البرتغال والتكلفة كبيرة

شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. نقل سيارات رونالدو الفاخرة من إيطاليا إلى البرتغال والتكلفة كبيرة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية عن تكلفة كبيرة لنقل سيارات نجم الكرة العالمي، ومهاجم يوفنتوس، البرتغالي كريستيانو رونالدو، من مدينة تورينو بإيطاليا إلى البرتغال. وقالت إنه بعد الاتصال بمجموعة نقل إسبانية متخصصة في عمليات النقل للسيارات الفاخرة عبر الدول، تبين لها أن تكلفة نقل سيارات رونالدو إجمالا وصلت إلى نحو 4 ملايين يورو.

وأكدت أن رونالدو قام بنقل 10 سيارات، بينها "بوغاتي فيرون سوبر" (ثمنها نحو 1.3 مليون يورو)، و"ماكلارين سيينا" (مليون يورو) و"فيراري إف 12 (900 ألف يورو). وشددت على أنه بالنظر إلى أن السيارات فاخرة وعملية النقل كانت شديدة السرية تجنبا لوسائل الإعلام، فالتكلفة ارتفعت بشكل كبير جدا مقارنة بالظروف العادية التي قد يكلف نقل سيارة واحدة (عادية) عبر الدول في أوروبا بين 3 و4 آلاف يورو بدون حساب التكاليف الاخرى.

وتم توزيع سيارات رونالدو على شاحنتين كبيرتين مخصصتين لهذا الامر، وتم تقدير القيمة الإجمالية لهذه السيارات بنحو 23 مليون يورو. وتولت عملية النقل شركة برتغالية متخصصة تدعى "رودو كارغو". يذكر أن أحد جيران رونالدو في تورينو هو من كشف لوسائل إعلام إيطاليا عملية نقل سيارات مهاجم اليوفي، وقام بتصوير فيديو لذلك انتشر على نطاق واسع.

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