شكرا لقرائتكم خبر عن هشام صالح: صالات مصر قادرة على التتويج باللقب العربى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال هشام صالح، المدير الفني للمنتخب المصري لكرة الصالات، إن منافسات بطولة كأس العرب، التي ستنطلق اليوم الخميس في مصر، ستكون قوية في ظل ارتفاع مستوى المنتخبات العربية مؤخرا.

وصرح صالح، خلال المؤتمر الصحفي التقديمي لمباراة الفراعنة المقررة اليوم أمام موريتانيا، بأن المنتخب المصري يمر حاليا بمرحلة إحلال وتجديد، حيث تضم قائمته 7 لاعبين جدد، أغلبهم صغار السن.

وأكد أنه يأمل في التتويج بالبطولة، خاصة أنها ستقام في مصر، مشيرا إلى أنها ستمثل احتكاكا قويا، قبل تصفيات كأس العالم.

وأضاف أنه يحترم المنتخب الموريتاني، الذي يعد حديث العهد، ويسعى لحصد النقاط الثلاث في المباراة الافتتاحية.

من جانبه، قال معتز بالله سالم، لاعب المنتخب المصري، إن المنتخبات العربية لديها دوريات محترفة، بالتالي ستكون المنافسة في هذه النسخة أقوى من السابق.

في المقابل، قال التونسي رمزي العرفاوي، المدير الفني لمنتخب موريتانيا، إنه يسعى للخروج بأكبر استفادة ممكنة، من أول مشاركة رسمية لفريقه.

وقال محمد سيدي أحمد، لاعب منتخب موريتانيا: «جئنا إلى مصر من أجل الاحتكاك القوي، مع منتخبات عريقة مثل مصر والمغرب، وجميع المنتخبات العربية التي تمارس اللعبة منذ سنوات عديدة، ونريد أن نقدم مستوى جيدا».