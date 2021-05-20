شكرا لقرائتكم خبر عن موسيمانى يشكر جماهير جنوب أفريقيا على الدعم المعنوى قبل مواجهة صن داونز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حرص بيتسو موسيمانى المدير الفنى للأهلى على توجيه الشكر لبعض الجماهير من جنوب أفريقيا التى قامت بحضور تدريبات الأهلى أمس على أحد الملاعب الفرعية بجامعة بريتوريا، لدعم بيتسو موسيماني المدير الفني للقلعة الحمراء.

وأكدوا على أنهم حضروا من أجل دعم موسيماني والأهلي صاحب الشعبية والتاريخ الكبير في القارة، والمتوج بالبطولات الإفريقية والميداليات العالمية، كما أكدت الجماهير على أنهم حرصوا على ارتداء قميص الأهلي، لأنهم يعرفون الفريق جيدا ويتابعون إنجازاته التي حققها في الفترة الأخيرة على وجه التحديد.

ويستعد الأهلي لمباراة مهمة أمام صن داونز في عصر السبت المقبل، على ستاد لوكاس موريبي، في إياب دور ربع نهائي دوري الأبطال، وفاز الأهلي في مباراة الذهاب، التي أقيمت بالقاهرة الأسبوع الماضي، (2-0)، ويسعي لتحقيق نتيجة إيجابية في بريتوريا لحسم التأهل لنصف النهائي.

وكشف أحمد الفاضلي سفير مصر بجنوب أفريقيا، موقف الحضور الجماهيري من اللقاء، حيث قال في تصريحات صحفية على هامش التدريبات: المباراة ستقام بدون حضور جماهيري وذلك نتيجة جائحة كورونا.

وفسر الفاضلي لعب المباراة عصرا، قائلا: "درجة الحرارة في جنوب إفريقيا تصل إلى 22 درجة والصغرى 6، وهو أحد الأسباب لتعديل المباراة بدلا من 9 مساء الجمعة لتقام الثالثة عصر السبت.

وأشار سفير مصر في جنوب إفريقيا إلى أن اللقاء يعد بمثابة نهائي مبكر نظرا لقوة الفريقين، موضحا أن هناك حالة من الحماس والجدية في تدريبات الأهلي وهو أمر يدعو إلى التفاؤل قبل اللقاء.