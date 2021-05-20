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إيهاب جلال يعود لقيادة الإسماعيلى أمام المقاصة بالدورى

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أيمن هريدي 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن النادي الإسماعيلي، سلبية المسحة الأخيرة التي أجراها إيهاب جلال، المدير الفني للفريق، للكشف عن ، الذي أصيب به منذ فترة.

وكانت حالة جلال قد تحسنت، في الأيام القليلة الماضية، بعد دخوله أحد المستشفيات إثر تدهور وضعه في البداية.

وأكد الإسماعيلي جاهزية مدربه للعودة إلى قيادة الفريق، خلال الأيام القليلة المقبلة وينتظر أن يقود جلال تدريبات الفريق اليوم استعدادا لمواجهة مصر المقاصة المقررة الاثنين المقبل الرابع والعشرين لبطولة الدورى الممتاز.

وكان إيهاب جلال قد تولى تدريب الدراويش، خلفا للبوسني دراجان يوفيتش، الذي اعتذر عن عدم الاستمرار في منصبه، وخسر الإسماعيلي (1-0) أمام المقاولون العرب، أمس الأربعاء، في الممتاز.

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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