شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة بيراميدز تغادر إلى نيجيريا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - غادرت بعثة فريق نادي بيراميدز القاهرة في طريقها إلى نيجيريا استعدادا لخوض مباراة أنيمبا في الدور ربع النهائي من كأس الكونفدرالية.

ويحل بيراميدز ضيفا على نظيره نادي أنيمبا في الثالثة عصر الأحد المقبل على استاد أنيمبا الدولي بمدينة أبا بنيجيريا في إياب الدور ربع النهائي من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، بعدما فاز بأربعة أهداف مقابل هدف في لقاء الذهاب بالقاهرة.

وغادرت البعثة على متن طائرة خاصة وفرتها إدارة النادي لتوفير الوقت والجهد لجميع أفراد البعثة، ومن أجل العودة ببطاقة التأهل لنصف النهائي.

وتطير البعثة مباشرة نحو مدينة بورت هاركوت في نيجيريا على أن تتحرك منها بمجرد الوصول إلى مدينة أبا التي تقام فيها مباراة الأحد.