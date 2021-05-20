شكرا لقرائتكم خبر عن 5 معلومات عن مباراة الزمالك وطلائع الجيش فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستضيف فريق الزمالك نظيره طلائع الجيش، اليوم، الخميس، في مهمة بحث الفارس الأبيض عن الابتعاد بصدارة جدول الدورى، فيما يبحث الطلائع عن تحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط والاستمرار في الزحف والابتعاد عن مؤخرة الجدول.

موعد مباراة الزمالك وطلائع الجيش

يلتقي في التاسعة مساء اليوم الخميس، فريق الزمالك، مع نظيره طلائع الجيش، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرون للدوري الممتاز.

ترتيب الزمالك والطلائع فى الدورى

يدخل الزمالك المباراة محتلاً صدارة جدول ترتيب الدورى، برصيد 48 نقطة، حصدهم من 22 مباراة، حقق الفوز في 14 وخسر مواجهتين، وتعادل في 6، وسجل لاعبوه 39 هدف كأقوى خط هجوم، فيما استقبل 15 هدف، فيما يحتل طلائع الجيش المركز الحادى عشر برصيد 27 نقطة، بعدما خاض 22 مباراة، حقق الفوز في 7، وتعادل في 6، وخسر 9، وسجل لاعبوه 30 هدفًا، وسكنت شباكه 24 هدف.

كارتيرون يطالب لاعبيه باستغلال انشغال المارد الأحمر بأفريقيا

وعقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك، جلسة مع اللاعبين تحدث خلالها عن أهمية تحقيق الفوز على الطلائع، واقتناص الثلاث نقاط، خاصة وإن الفريق عائد من فترة راحة استمرت لمدة 72 ساعة، عقب مواجهة إنبى، وهى الفترة الكافية لإستعادة اللاعبين تركيزهم داخل المستطيل الأخضر، وابتعادهم عن الاجهاد الذى كان يضرب معظم عناصر الفريق في الفترة الأخيرة بسبب ضغط المباريات.

وشدد كارتيرون على لاعبيه، بضرورة تحقيق الفوز واقتناص الثلاث نقاط للإبتعاد بصدارة الدورى وتوسيع الفارق مع الأهلى، المنشغل حاليًا ببطولة دورى أبطال أفريقيا، مؤكدًا إنها الفرصة الحقيقة للزمالك من أجل حسم الدورى مبكرًا بغض النظر عن المواجهات المؤجلة للمارد الأحمر والتي ستكون بمثابة ضغط على لاعبى المارد الأحمر في حالية توسيع الزمالك لفارق النقاط.

ويواجه الزمالك أزمة بسبب بعض الغيابات عن الفريق، في مقدمتهم محمود علاء الذى تعرض للإصابة بمزق في العضلة الضامة، واستمرار تأهيل عبدالله جمعة الذى يعانى من الإصابة بكدمة في الرباط الداخلي للركبة، كما يعاني محمد عبد الغني من الإصابة بالعضلة الضامة، ليصبح محمد عبد السلام هو الأقرب لمجاورة محمود حمدى الونش في الدفاع، كما يغيب محمود عبد الرزاق شيكابالا بسبب الإيقاف لمدة مباراتين من جانب اتحاد الكرة على خلفية أحداث مباراة القمة أمام الأهلي وإشارته للحذاء أثناء خروجه من الملعب ردا على هتافات الجماهير ضده، كما تحوم الشكوك حول المغربى حميد أحداد الذى يعانى من التواء في القدم خلال مواجهة انبى.

ومن المتوقع أن يخوض الزمالك المباراة بتشكيل مكون من.. محمد عواد في حراسة المرمى، في خط الدفاع: محمد عبد الشافي - محمود الونش – محمد عبد السلام - حازم إمام، في خط الوسط: طارق حامد - فرجاني ساسي - أحمد سيد زيزو - يوسف أوباما - أشرف بن شرقي، خط الهجوم: سيف الدين الجزيري.

بسيونى يُحذر كتيبة الطلائع من هجوم الأبيض

على الجانب الأخر، حذر عبد الحميد بسيونى المدير الفني لفريق طلائع الجيش، لاعبيه من خطورة خط هجوم الزمالك، ورغبتهم في تسجيل الأهداف وحسم المباراة لصالحهم مبكرًا، كما شدد على ضرورة استغلال غياب محمود علاء ومحمد عبد الغنى، والعمل على استغلال ثغرات الدفاع في ظل عدم التفاهم بين محمد عبد السلام ومحمود الونش لعدم لعبهم بجوار بعضهم البعض كثيرًا، والسعى لهز شباك محمد عواد لإرباك حسابات كارتيرون.