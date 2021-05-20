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شكرا لقرائتكم خبر عن 5 معلومات عن مباراة الزمالك وطلائع الجيش فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يستضيف فريق الزمالك نظيره طلائع الجيش، اليوم، الخميس، في مهمة بحث الفارس الأبيض عن الابتعاد بصدارة جدول الدورى، فيما يبحث الطلائع عن تحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط والاستمرار في الزحف والابتعاد عن مؤخرة الجدول.
موعد مباراة الزمالك وطلائع الجيش
يلتقي في التاسعة مساء اليوم الخميس، فريق الزمالك، مع نظيره طلائع الجيش، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرون للدوري الممتاز.
ترتيب الزمالك والطلائع فى الدورى
يدخل الزمالك المباراة محتلاً صدارة جدول ترتيب الدورى، برصيد 48 نقطة، حصدهم من 22 مباراة، حقق الفوز في 14 وخسر مواجهتين، وتعادل في 6، وسجل لاعبوه 39 هدف كأقوى خط هجوم، فيما استقبل 15 هدف، فيما يحتل طلائع الجيش المركز الحادى عشر برصيد 27 نقطة، بعدما خاض 22 مباراة، حقق الفوز في 7، وتعادل في 6، وخسر 9، وسجل لاعبوه 30 هدفًا، وسكنت شباكه 24 هدف.
كارتيرون يطالب لاعبيه باستغلال انشغال المارد الأحمر بأفريقيا
وشدد كارتيرون على لاعبيه، بضرورة تحقيق الفوز واقتناص الثلاث نقاط للإبتعاد بصدارة الدورى وتوسيع الفارق مع الأهلى، المنشغل حاليًا ببطولة دورى أبطال أفريقيا، مؤكدًا إنها الفرصة الحقيقة للزمالك من أجل حسم الدورى مبكرًا بغض النظر عن المواجهات المؤجلة للمارد الأحمر والتي ستكون بمثابة ضغط على لاعبى المارد الأحمر في حالية توسيع الزمالك لفارق النقاط.
تشكيل الزمالك المتوقع أمام الطلائع
ومن المتوقع أن يخوض الزمالك المباراة بتشكيل مكون من.. محمد عواد في حراسة المرمى، في خط الدفاع: محمد عبد الشافي - محمود الونش – محمد عبد السلام - حازم إمام، في خط الوسط: طارق حامد - فرجاني ساسي - أحمد سيد زيزو - يوسف أوباما - أشرف بن شرقي، خط الهجوم: سيف الدين الجزيري.
بسيونى يُحذر كتيبة الطلائع من هجوم الأبيض