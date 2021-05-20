شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهاردة.. أحمد فتحى يحول بوصلة الدورى من الإسماعيلى للأهلى بلدغة قاتلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى مثل هذا اليوم منذ 12 عاماً، وتحديداً فى 20 مايو 2009، قاد أحمد فتحى ظهير أيمن الأهلى السابق وبيراميدز الحالى المارد الأحمر لفوز مثير على طلائع الجيش 3-1 بعدما سجل الهدف الثانى فى اللحظات الأخيرة، ليقود الأهلى لمباراة فاصلة أمام الإسماعيلى.

هدف أحمد فتحى فى الطلائع أحد أغلى وأهم الأهداف فى مسيرته، وكانت آخر مباريات الدورى موسم 2008 - 2009، وفريق طلائع الجيش يدافع بأقصى ما لديهم من قوة برفقة مدربه فاروق جعفر، وتقدم أحمد عبد الله لاعب الجيش بهدف للفريق العسكرى فى الدقيقة 52، وتعادل محمد أبو تريكة فى الدقيقة 66، ثم من تمريرة لطلعت وعاشور وبينية رائعة تمر لفتحى الذى يراوغ المدافع ويضع الكرة فى المرمى بالدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع بعد انتهاء الوقت الأصلى للمباراة، ما جعل لاعبى الطلائع يندفعون فتلقوا الهدف الثالث ويلعب الأهلى مباراة فاصلة ضد الإسماعيلى ويفوز بالدورى بهدف فلافيو الشهير.

ونجح بيراميدز فى خطف أحمد فتحى من الأهلى حيث فاق العرض المقدم من القلعة الحمراء فى صفقة أحمد فتحى 23 مليون جنيه، حيث عرض الأول 15 مليون جنيه فى الموسم الواحد للتعاقد 3 مواسم، فيما كان عرض الأهلى لأحمد فتحى الشهير بـ"الجوكر" مقتصر على 11 مليون فقط فى الموسم الواحد لمدة موسمين بإجمالى 22 مليون جنيه إلى أن بيراميدز عرض 45 مليون جنيه وفى النهاية حسم اللاعب حسم أمره ورفض التجديد ووقع لبيراميدز 3 سنوات، بدأت من الموسم الجارى.

وكان فتحى من أبرز لاعبى الأهلى منذ انتقاله إلى صفوفه فى 2007 قادما من شيفيلد يونايتد الإنجليزى، وسجل 26 هدفًا بالقميص الأحمر، بواقع 16 هدفًا فى الدورى المصرى و4 فى كأس مصر و5 بالبطولات الأفريقية وهدف فى البطولة العربية.