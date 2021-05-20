شكرا لقرائتكم خبر عن الإنتاج عن تتويج الأهلى بدورى 2006: اتحاد الكرة طبق اللائحة ولم يظلمنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفض خالد مهدى مدير الكرة بالإنتاج الحربى فكرة تعرض فريقه للظلم بعد إعلان اتحاد الكرة تتويج فريق الأهلى مواليد 2006 بطلا لدورى الجمهورية على حساب الإنتاج الحربى، بعدما حسمت القرعة اللقب لفريق الأهلى، وقال خالد مهدى فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" "لائحة دورى الجمهورية تنص على إجراء قرعة حال التساوى فى كل شىء بين أى فريقين وبالتالى اتحاد الكرة طبق اللائحة ولجأ للقرعة والتى منحت اللقب للأهلى ولم نتعرض للظلم".

ويضيف خالد مهدى: "لدينا قطاع ناشئين مميز ويمدنا بأفضل العناصر وينتظرهم مستقبل متميز فى الكرة المصرية".

وكان دوري مواليد 2006 قد انتهى بتساوى الأهلي والإنتاج الحربي في النقاط برصيد 19 نقطة لكل ناد، بجانب التساوي في نتيجة المواجهات المباشرة.

وفاز الأهلي على الإنتاج الحربي في المباراة الأولى بنتيجة (2-0) وحسم الإنتاج المباراة الثانية بنفس النتيجة، وسجل كل فريق 17 هدفاً مقابل 12 هدفاً في مرماه.

ليتساوى الفريقان في عدد النقاط ونتائج المواجهات المباشرة وفارق الأهداف، والأهداف المسجلة وأيضا التى استقبلها كل فريق، ليتم اللجوء للقرعة وفقاً للائحة اتحاد الكرة، والتى حسمت اللقب للأهلى.