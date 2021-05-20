شكرا لقرائتكم خبر عن 3 مخاوف تثير قلق موسيمانى فى الأهلى قبل موقعة صن داونز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتخوف الجهاز الفنى للأهلى، بقيادة بيتسو موسيمانى، من بعض الأمور التى تهدد مسيرة النسور الحمر نحو تحقيق نتيجة إيجابية أمام صن داونز فى المواجهة التى تجمعهما يوم السبت المقبل، فى إياب دور الثمانية لبطولة دورى أبطال أفريقيا، وخطف بطاقة الصعود إلى نصف نهائى أفريقيا.

وتثير العديد من المخاوف قلق الجهاز الفنى للأهلي قبل موقعة السبت المقبل فى بريتوريا، فى ظل وجود عدد من الهواجس التى تطارد الجهاز الفنى ويخشى من وقوعها فى موقعة ملعب لوكاس موريبي، لاسيما أن المباراة ستكون صعبة على النسور الحمر لذا يرغب الجهاز الفنى فى تفادى حدوث أية مخاوف تهدد حلم الوصول لنصف النهائى.

الطقس الحار

يخشى الجهاز الفنى للأهلى من أن يتأثر لاعبو الأهلى بالطقس الحار، باعتبار أن المباراة ستقام فى الثالثة عصر السبت فى طقس سيئ وحار، وهو ما قد يؤثر سلبا على معدلات جرى اللاعبين داخل الملعب ويمنح الأفضلية لفريق صن داونز، باعتبار أن لاعبى الأهلى لم يعتادوا على اللعب فى هذه الأجواء.

حالة اللاعبين

ما يخشاه الجهاز الفنى هى حالة اللاعبين فى يوم المباراة من حيث التركيز والجدية واللعب بروح عالية وعدم التأثر أو الرهبة من لاعبى صن داونز، مع احتمالية أن صاحب الأرض سيلجأ للهجوم طوال أحداث المباراة، وهو ما قد يربك حسابات اللاعبين ويخرجهم عن تركيزهم طوال الـ90 دقيقة.

عدم تنفيذ التعليمات

يمنى الجهاز الفنى للأهلى النفس فى أن يلتزم اللاعبون بتنفيذ التعليمات المكلفين بها من حيث التمركز داخل الملعب والتعامل مع تحضير لاعبى صن داونز للهجمات وعدم ترك مساحات للاعبى الخصم، والاعتماد على نقل الكرة السريع من الخلف إلى الأمام من أجل الوصول إلى مرمى أونياجو ومحاولة تسجيل أهداف خارج الأرض.