شكرا لقرائتكم خبر عن نهلة سامح نجمة الطائرة تكشف دور الأهلى والعائلة فى حصد 46 بطولة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أوضحت نهلة سامح كابتن فريق الكرة الطائرة بالنادى الأهلى دور القلعة الحمراء وعائلتها فى وصولها إلى حصد البطولة رقم 46 خلال مسيرتها بواقع 18 لقب دورى و17 كأس مصر و6 دورى أبطال أفريقيا و5 بطولات عربية.

كما أشارت نهلة سامح إلى دور العائلة التى تشجعها دائما وتكون خلفها فى جميع المباريات والبطولات حتى وصلت لتحقيق هذه البطولات، متمنية أن تحصد البطولة رقم 47 هذا الموسم بحصد كأس مصر.

وترى نهلة سامح أنها لو كانت تلعب كرة قدم وحصلت على كل هذه البطولات كان الأمر سيختلف بالتأكيد، كما أكدت أنها لم تخسر بطولة محلية منذ بدء مسيرتها فى النادى الأهلى عام 1998 وتعاقب على العديد من الأجيال.

نهلة سامح من أسرة تعشق الكرة الطائرة، حيث إنها شقيقة نجمة الأهلى السابقة شيريهان سامح وعضو مجلس إدارة اللجنة المؤقتة الحالية للاتحاد.

وتمتلك نهلة سامح شعبية كبيرة لدى جمهور الأهلى لن تختلف عن شعبية نجمات اللعبة الكبار أمثال، هناء حمزة ومنى عبد الكريم.

كما تعد نهلة سامح كابتن فريق سيدات الكرة الطائرة فى النادى الأهلى من أبرز نجمات فتيات الذهب لما تتمتع به من شخصية قيادية داخل الملعب وخارجه، فضلا عن روح الحماس التى تتمتع بها فى أى بطولة تخوضها، حيث إنها تمتلك خبرات قوية.