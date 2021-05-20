شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. إيهاب جلال يظهر فى ودية الإسماعيلى ومنتخب دمياط بعد التعافى من كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض فريق الإسماعيلى مع دقات الخامسة عصر اليوم الخميس مباراة ودية مع نظيره منتخب دمياط على استاد الإسماعيلية، تشهد الظهور الأول لإيهاب جلال المدير الفنى للدراويش بعد تعافيه من فيروس كورونا ومغادرته للمستشفى، وهى المواجهة التي سيخوضها بدلاء الفريق واللاعبين الذين لم يحصلوا على فرصة المشاركة خلال لقاء المقاولون العرب ضمن سياسة الجهاز الفنى والتى تقوم على تجهيز جميع اللاعبين تحسبا للاعتماد على جهود أى منهم خلال المباريات المقبلة.

وتسببت كورونا فى إبعاد جلال عن قيادة الإسماعيلى طول الفترة الماضية وبالتحديد منذ الفوز الذى حققه الفريق على حساب المصرى البورسعيدى بهدفين مقابل هدف في أولى مباريات الدور الثانى.

ويستعد الإسماعيلى للقاء مصر المقاصة باستاد الإسماعيلية يوم الاثنين المقبل، لحساب منافسات الأسبوع الـ24 ببطولة الدورى الممتاز.