شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. نهلة سامح تتخطى الحدود فى عالم بطولات سيدات الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمتلك نهلة سامح كابتن فريق سيدات الكرة الطائرة فى النادى الأهلى خزينة حافلة من الإنجازات مع القلعة الحمراء حتى أصبحت تتربع على العرش برصيد 46 بطولة بواقع 18 دورى عام و17 كأس مصر و6 دورى أبطال أفريقيا و5 بطولات عربية.

كما تمتلك نهلة سامح مواصفات قيادية فى الملعب وخارجه، خاصة إنها قريبة جدا من جميع زميلتها وتشارك الجهاز الفنى بقيادة حمدى الصافى العديد من القرارات وحل المشاكل فى الفريق.

لا سيما وأن نهلة سامح تمتلك روح الحماس التى تتمتع بها فى أى بطولة تخوضها، حيث إنها تمتلك خبرات قوية تجعلها تساهم فى إنعاء الأشواط لصالح فريقها أو منتخب بلادها، كما أن نهلة سامح نجحت فى تخطى رصيد حسام عاشور قائد فريق الكرة الذى إنهى رحلته مع الأهلى بنهاية هذا الموسم، حيث تمتلك 45 بطولة بواقع17 دورى - 17 كأس مصر - 6 افريقيا للأندية - 5 بطولة عربية.

ونجد أن نهلة سامح قائدة بمعنى الكلمة حيث أن دورها لا يختلف أيضا عن اى فرد للجهاز الفنى خاصة أنها تتمتع بعلاقة طيبة مع باقى زميلاتها تجعلهم يعتبروها خير مثال للقائد.

نهلة سامح من أسرة تعشق الكرة الطائرة حيث انها شقيقة نجمة الأهلى السابقة شيريهان سامح.

وتمتلك نهلة سامح شعبية كبيرة لدى جمهور الأهلى لن تختلف عن شعبية نجمات اللعبة الكبار أمثال، هناء حمزة ومنى عبد الكريم.

ويرصد ”الخليج 365” لقطات لكابتن فريق سيدات طائرة الأهلى نهلة سامح فى الصور التالية..



نهلة سامح ووالدها



نهلة سامح 2