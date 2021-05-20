شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة محمود جابر مدرب فراعنة 2003 بفيروس كورونا وخضوعه للعزل المنزلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأكدت إصابة محمود جابر مدرب منتخب مصر مواليد 2003 بفيروس كورونا بعدما جاءت نتيجة المسحة التى خضع لها إيجايبة، ليخضع للعزل المنزلى وفقاً لبروتوكول وزارة الصحة، وكان جابر قد كشف آخر استعدادات المنتخب الوطني لكأس العرب للشباب والتي تستضيفها مصر خلال الفترة من 17 يونيو إلى 3 يوليو المقبلين، وقال جابر فى تصريحات لبرنامج "بى أون تايم"، مهتم جداً بملف اللاعبين المصريين في الخارج كما أهتم باللاعبين لمصريين الذين يلعبون داخل مصر، تواصلت مع عدة لاعبين خارج البلاد من بينهم كريم أشرف لاعب الهلال السعودي، وتحدثت معه قبل شهرين وشاهدت له بعض المباريات وغيره من اللاعبين.

وأضاف جابر، تواصلت أيضاً مع الناشئين صلاح باشا فى إيطاليا وبلال وعبد الرحمن، نستعد للبطولة العربية التى ستنظمها مصر ونرى الأنسب لتدعيم صفوف المنتخب داخل وخارج مصر والفرصة قائمة للجميع في المرحلة المقبلة، استقررنا على بعض الأسماء في هذه الفترة، ونتابع باستمرار جميع اللاعبين، ومن لم يحصل على فرصة حالياً سيحصل على فرصة في الفترة المقبلة.

وفي وقت سابق، كشف محمود جابر مدرب منتخب مصر للشباب مواليد 2003، أن تأجيل دوري الجمهورية أفاد تجمع المنتخب، موضحا أن الجهاز الفني وضع خريطة عمل تمتد لمدة عامين تمهيدا لكأس العالم للشباب 2023.

وتابع: "الجهاز الفنى لمنتخب الشباب كون انطباعا جيدا عن 15 لاعبا تقريبا من المجموعة الأولى، وسيتم انتقاء أفضل العناصر من المجموعة الثانية، كما أن هناك مجموعة تبدأ الاختبارات".