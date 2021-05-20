شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة بيراميدز تغادر إلى نيجيريا لمواجهة أنيمبا.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - غادرت بعثة فريق نادى بيراميدز القاهرة فى طريقها إلى نيجيريا استعدادا لخوض مباراة أنيمبا فى الدور ربع النهائى من كأس الكونفدرالية، حيث يحل بيراميدز ضيفا على نظيره أنيمبا فى الثالثة عصر الأحد المقبل على استاد أنيمبا الدولى بمدينة أبا بنيجيريا فى إياب الدور ربع النهائى من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، بعدما فاز بأربعة أهداف مقابل هدف فى لقاء الذهاب بالقاهرة.

وغادرت البعثة على متن طائرة خاصة وفرتها إدارة النادى لتوفير الوقت والجهد لجميع أفراد البعثة، ومن أجل العودة ببطاقة التأهل لنصف النهائى.

وتطير البعثة مباشرة نحو مدينة بورت هاركوت فى نيجيريا على أن تتحرك منها بمجرد الوصول إلى مدينة أبا التى تقام فيها مباراة الأحد.

وكشف الدكتور مصطفى المنيرى رئيس الجهاز الطبى بنادى بيراميدز عن سر استبعاد محمد فاروق صانع ألعاب الفريق والمهاجم الغانى جون أنطوى من رحلة بيراميدز إلى نيجيريا لمواجهة أنيمبا.

وأوضح الطبيب أن محمد فاروق يعانى من شد فى العضلة الخلفية، فيما يعانى جون أنطوى من شد فى العضلة الأمامية، حيث أصيب الثنائى فى مباراة أنيمبا بجولة الذهاب ويغيب اللاعبان لمدة 10 أيام لإجراء بعض الوحدات العلاجية والتأهيلية مع الجهاز الطبي.