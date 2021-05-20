شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يرفض طلب الزمالك بنقل مباراة الكأس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفض عماد سليمان المشرف على الكرة بالنادى الإسماعيلى فكرة نقل مباراة فريقه مع الزمالك للإسكندرية بدلا من السويس فى كأس مصر، وقال عماد سليمان فى تصريحات للمركز الإعلامى للدراويش "ملتزمون ومتمسكون بقرار لجنة المسابقات بشأن موعد وملعب المباراة مع الزمالك ببطولة كأس مصر، حيث تم اتخاذ الترتيبات المتعلقة باللقاء على الصعيد الفنى والإدارى وعلى رأسها حجز الفندق، وهناك صعوبة بالغة فى التراجع نحو الموافقة على تغيير موعد أو ملعب المباراة".

وأكد الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للزمالك أنه سيطالب مسئولى النادى بمخاطبة اتحاد الكرة المصرى من أجل نقل مباراة الفريق أمام الإسماعيلى فى دور الستة عشر لكأس مصر إلى الإسكندرية بدلا من خوضها بالسويس بسبب ضغط مباريات الدورى الممتاز.

وأوضح المدير الفنى للفريق الأبيض، فى تصريحات للموقع الرسمى، أن الفريق سيواجه المصرى بالإسكندرية يوم 24 مايو فى الدورى، وبعدها سيكون الفريق مطالبا بمواجهة الإسماعيلى فى الكأس يوم 27 مايو فى السويس قبل السفر للجونة لمواجهة الجونة يوم 30 مايو.

وأضاف كارتيرون أنه يأمل فى نقل مباراة الإسماعيلى للإسكندرية كحل لتقليل الضغط على الزمالك فى الفترة المقبلة على أن يستمر الفريق بالإسكندرية بعد مباراة المصرى فى حال الموافقة على نقل لقاء الكأس من السويس للإسكندرية.