شكرا لقرائتكم خبر عن 12 مباراة ترسم معاناة الأهلى تحت "أشعة الشمس" قبل مواجهة صن دوانز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد فريق النادي الأهلي لمباراة صعبة ضد صن داونز في جنوب إفريقيا فى الثالثة عصر السبت المقبل، وذلك في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا 2021 ، وفاز المارد الاحمر بصعوبة بالغة في مباراة الذهاب بهدفين نظيفين، ليضع قدمًا في نصف النهائي، فخسارته بفارق ثلاثة أهدافٍ على الأقل هي النتيجة الوحيدة التي تُقصيه من البطولة، لكن على المارد الأحمر الحذر فقد سبق له الخسارة بخماسيةٍ دون رد على نفس الملعب.

وخاض الأهلى بالفترة الأخيرة 12 مباراة على ملاعب المنافسين بقارة أفريقيا لعبت ظهراً وكانت نتائجها سيئة للغاية لعشاق الرداء الاحمر فلقد تلقى ستة هزائم وتعادل فى أربعة لقاءات وحقق فوزين فقط جاءت كالتالى:

خسر الأهلى من كمبالا سيتى الأوغندى بهدفين دون رد فى 2018، وتعادل مع حوريا كوناكرى الغينى سلبياً فى نفس العام، فيما تلقى خسارة من جيما جيفار الإثيوبى بهدف دون رد فى 2019، ثم خسر المارد الأحمر من سيمبا التنزانى بهدف دون رد فى 2019 .

كما خسر الأهلى من فيتا كلوب الكونغولى بهدف دون رد فى 2019 ثم تلقى هزيمة قاسية هى الأكبر فى تاريخ مشاركاته الأفريقية حينما سقط أمام صن دوانز بطل جنوب أفريقيا بخماسية دون رد فى 2019، وتعادل المارد الأحمر مع بلاتنيوم الزيمبابوى بهدف لكل فريق فى 2020، ثم تعادل مع صن دوانز بهدف لكل فريق أيضاَ فى نفس العام.

بينما نجح الأهلى فى الفوز على سونيديب بطل النيجر بهدف دون رد فى 2021 ثم خسر من سيمبا التنزانى بهدف دون رد فى 2021 ظهراً بأدغال أفريقيا ثم عاد ليحقق فوزاً على فيتا كلوب بثلاثية دون رد فى دور المجموعات بالنسخة الحالية لدوري الابطال وسجلها محمد شريف ومجدى افشة وطاهر محمد طاهر فى لقاء أقيم بالكونغو ظهراً ، وفي أخر مباراة خاضها المارد الاحمر خارج ملعبه ظهراً فلقد تعادل مع المريخ السودانى بهدفين مقابل هدفين، سجل ثنائية المارد الاحمر بدر بانون من ركلة جزاء وياسر ابراهيم فى الوقت القاتل من المباراة بأخر مباراة بدور المجموعات.