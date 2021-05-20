الكشف عن موعد انضمام أجويرو لبرشلونة ومدة العقد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

كشفت العديد من التقارير الأوروبية، التفاصيل الخاصة بعقد اللاعب الأرجنتيني سيرجيو أجويرو مع برشلونة بجانب موعد التوقيع والكشف الطبي.

وبات لاعب مانشستر سيتي قريبا من الانضمام إلى برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعدما أعلن ناديه الإنجليزي رحيله بنهاية الموسم بعد نهاية عقده.

وأوضحت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية أن أجويرو على مشارف الانتقال إلى ملعب كامب نو بنسبة 80% بعقد يمتد لموسمين (أي حتى نهاية يونيو 2023)، مشيرة إلى أن هذا التاريخ هو نفسه الذي سيوقع عليه ميسي في حالة قرر التجديد لبرشلونة ولم تحدث مفاجآت بعد 19 موسما قضاها مع الفريق الأول.

ولفتت الصحيفة الكتالونية إلى أن أجويرو قد يخضع للفحص الطبي عقب مباراة فريقه ضد تشيلسي بنهائي دوري أبطال أوروبا والمقرر إقامتها في البرتغال يوم السبت 29 مايو الجاري، ما يعني أن يتوجه اللاعب إلى برشلونة يوم الأحد 30 مايو، على أن يخضع يوم الاثنين للكشف الطبي وتوقيع العقود.

وأضافت "موندو" أن تقديم اللاعب بشكل رسمي لوسائل الإعلام قد يتأجل إلى ما بعد بطولة كوبا أمريكا، فمن المقرر أن يتوجه أجويرو إلى الأرجنتين على الفور للانضمام لمنتخب بلاده الذي يستعد لخوض مباراتين ضد تشيلي وكولومبيا يومي 4 و9 يونيو في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم بقطر، يليها مباشرة خوض التانجو أولى مبارياته بكوبا أمريكا أمام تشيلي يوم 13 من الشهر ذاته.