موندو ديبورتيفو: ميسي يكسر صمته في حوار السبت المقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

أكدت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية، أن اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي سيكسر صمته يوم السبت المقبل عندما تبث صحيفة "ole" حوارا صحفيا مع قائد فريق برشلونة.

وقالت الصحيفة الكتالونية، إن ميسي سيكسر صمت دام لـ5 أشهر، منذ آخر لقاء صحفي أجراه مع صحيفة "laSexta" بتاريخ 28 ديسمبر الماضي.

وأضافت أن قائد الفريق الكتالوني رفض التعليق أو الإدلاء بأي تصريحات صحفية أو عقب المباريات طيلة الفترة الماضية.

كما لفتت إلى أن المهاجم الأرجنتيني قد يعطي تلميحا خلال المقابلة حول مستقبله، حيث من المقرر أن ينتهي عقد البالغ من العمر 34 عاما مع ناديه بنهاية شهر يونيو المقبل.

ولم يحدد ميسي حتى الآن موقفه بشان التجديد مع برشلونة أو الرحيل عن النادي وسط تكهنات تشير إلى احتمالية انضمام القائد الأرجنتيني إلى باريس سان جيرمان الفرنسي.

جدير بالذكر أن برشلونة خسر فرصة المنافسة على بطولة الدوري الإسباني هذا الموسم، كما ودع منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا على يد باريس سان جيرمان في دور الـ16.