قبل مواجهة الأهلي.. نهضة بركان يواصل نتائجه السلبية في الدوري المغربي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

واصل فريق نهضة بركان نتائجه السلبية في الدوري المغربي بعدما تعادل سلبيًا أمام فريق سريع وادي زم في لقاء أقيم ضمن حسابات الأسبوع الـ18.

الفريق البركاني لم يستطع تحقيق الفوز أمام سريع وادي زم والذي يحتل المركز قبل الأخير، ليواصل بطل الكونفدرالية بالنسخة الماضية سلسلة نتائجه المخيبة في الفترة الأخيرة.

ولم يحقق فريق نهضة بركان سوى انتصار وحيد في آخر ست مباريات بالدوري المغربي كان على حساب فريق نهضة الزمامرة بهدفين دون رد، في المقابل تلقى الفريق البركاني الخسارة في ثلاث مناسبات وتعادلين.

وأصبح رصيد نهضة بركان في المركز السابع برصيد 23 نقطة، في المقابل ظل سريع وادي زم في المركز قبل الأخير برصيد 17 نقطة.

هذه المباراة ستكون الأخيرة لفريق نهضة بركان قبل مواجهة الأهلي في السوبر الأفريقي والتي من المقرر أن تقام في 28 من الشهر الجاري على ملعب "جسم بن حمد بنادي السد".