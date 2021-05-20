تغيير دفاعي وإسلام جابر أساسيًا.. تعرف على تشكيل الزمالك المتوقع أمام طلائع الجيش

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رامي بشاي:

استقر الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق نادي الزمالك، على التشكيل الذي سيبدأ به مباراة طلائع الجيش في اللقاء المقرر إقامته مساء اليوم ضمن الأسبوع الثالث والعشرون من مسابقة دوري we المصري.

تشكيل الزمالك من المتوقع أن يشهد تغيير دفاعي من خلال مشاركة محمد عبد الغني بصورة أساسية ليكون بديلاً لمحمود علاء والذي يغيب بسبب الإصابة بعد مشاركته في مباراة إنبي الأخيرة والتي انتهت لصالح الفريق الأبيض بنتيجة (3-1).

أما التبديل الثاني، فسيكون من خلال مشاركة إسلام جابر ليأتي على حساب يوسف إبراهيم "أوباما"، لكن من المقرر أن يلعب أحمد سيد "زيزو" بديلاً لأوباما بحسب ما أفاد به مراسل "الخليج 365".

ومن المقرر أن يلعب الزمالك بطريقته المعتادة (4-2-3-1) على أن يكون التشكيل المتوقع على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: محمد عبد الشافي - محمد عبد الغني - محمود حمدي "الونش" - حازم إمام.

خط الوسط الدفاعي: طارق حامد - فرجاني ساسي.

خط الوسط المهاجم: أشرف بنشرقي - أحمد سيد "زيزو" - إسلام جابر.

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري.

ويأتي الزمالك في صدارة دوري we المصري برصيد 48 نقطة من 22 مباراة متفوقًا على الأهلي صاحب المركز الثاني بسبع نقاط والذي خاض 19 مباراة، في المقابل يحتل طلائع الجيش المركز الحادي عشر برصيد 27 نقطة.