باريس سان جيرمان بطلا لكأس فرنسا للمرة الـ14 في تاريخه

محمد الفلاح - الخميس 20 مايو 2021

تُوج فريق باريس سان جيرمان ببطولة كأس فرنسا للمرة الـ14 في تاريخه، عقب الفوز على موناكو في المباراة النهائية.



ونجح فريق العاصمة الفرنسية في الفوز على موناكو بنتيجة 2-0، خلال المباراة التي جمعت بينهما على ملعب "ستاد دي فرانس".

هدف الباريسيين الأول سجله المهاجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي في الدقيقة 19 من عمر المباراة.

وفي الدقيقة 81، أنهى كيليان مبابي على آخر آمال موناكو في العودة، بعدما سجل الهدف الثاني لفريق العاصمة الفرنسية.

وبذلك واصل باريس سان جيرمان سيطرته على بطولة كأس فرنسا في السنوات الأخيرة، حيث حقق اللقب 6 مرات في السنوات الـ7 الأخيرة.

وبشكل عام، فإن النادي العاصمي هو الأكثر حصولا على بطولة كأس فرنسا برصيد 14 لقبا، بفارق 4 ألقاب عن وصيفه مارسيليا.