شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. انطلاق النسخة التاسعة من بطولة الجونة الدولية للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق اليوم الخميس، النسخة التاسعة من بطولة الجونة الدولية للاسكواش، والتي تستضيفها مدينة الجونة، خلال الفترة من 20 إلى 28 مايو الجاري، بحضور نخبة من أهم نجوم اللعبة على مستوى العالم، وبمشاركة 96 لاعباً من الرجال والسيدات.

تعتبر بطولة الجونة الدولية للاسكواش البلاتينية PSA (الاتحاد الدولي لمحترفي الاسكواش)، واحدة من بطولات العالم الثامنة الأكبر حول العالم في رياضة الاسكواش من حيث قيمة الجائزة وحجمها ونقاطها التي يتم تصنيف اللاعبين الدوليين على أساسها ويبلغ مجموع جوائز البطولة 300,000 دولار، وتعد النسخة التاسعة من البطولة هي أول حدث رياضي يقام على أرض مركز الجونة للمؤتمرات والثقافة (GCCC)، كما تحظى هذه النسخة باهتمام ومتابعة إعلامية محلية وعالمية كبيرة، حيث سيتم إذاعتها دولياً عبر أكثر من 70 قناة تليفزيونية.

قال المهندس عمر الحمامصي، الرئيس التنفيذي لشركة أوراسكوم للتنمية القابضة: "نشعر بفخر كبير لاستضافة النسخة التاسعة لبطولة الجونة الدولية للاسكواش في مركز الجونة للمؤتمرات والثقافة (GCCC)، وتأتي تلك البطولة استكمالا لجهود شركة أوراسكوم للتنمية لتعزيز المناخ الرياضي في مصر، كجزء من استراتيجية الشركة لدعم الشباب الموهوبين في مختلف المجالات، وكذلك تحقيق حلمهم للوصول إلى العالمية."

وعبر عمرو منسي، مؤسس بطولة الجونة الدولية الاسكواش و الرئيس التنفيذي لشركة I-Events الشركة المنظمة للبطولة، عن سعادته بتنظيم البطولة التاسعة الدولية للاسكواش و هي واحدة من أهم بطولات الاتحاد الدولي لمحترفي الاسكواش، نظراً لأهميتها في الموسم الرياضي بما يعزز فرصة مصر دائماً فى استضافة مثل تلك البطولات العالمية فى رياضات ومجالات مختلفة ،ونشعر بفخر كبير لاستضافتنا وتنظيمنا لبطولات دولية بهذا الحجم، خاصة أن تأثيرها الإيجابى يأتى على العديد من المستويات، من أهمها رعاية وتنمية أصحاب المهارات والمواهب فى مصر، وإيجاد مناخ رياضى جاذب يجعل الوصول للعالمية حلم لكل الشباب الموهوبين، خاصة عندما يروا أمام أعينهم نجوم العالم فى رياضة يحبونها يتنافسون على أرض مصر.