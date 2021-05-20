شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يرد على طلب الزمالك بشأن نقل موقعة الكأس من السويس للإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف علاء وحيد المتحدث الاعلامى للنادى الاسماعيلى أن ناديه لم يتلق حتى الآن أية اتصالات رسمية من جانب الزمالك لنقل مباراة الفريقين للإسكندرية بدلا من السويس.

وقال علاء وحيد فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "الزمالك لم يتحدث معنا بشكل رسمى لنقل المباراة، كما أن اتحاد الكرة هو المسئول عن تنظيم هذه المباراة، ونحن نسير فى الطرق المتبعة من حجز الفندق بالسويس للمباراة طالما لم نتلقى أى شىء يفيد بنقلها، وفى حالة صدور أى قرار سوف ندرسه ونعلن موقفنا بشكل رسمى".

وأكد الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للزمالك، أنه سيطالب مسئولى النادى بمخاطبة اتحاد الكرة المصرى من أجل نقل مباراة الفريق أمام الإسماعيلى فى دور الستة عشر لكأس مصر إلى الإسكندرية بدلا من خوضها بالسويس بسبب ضغط مباريات الدورى الممتاز.

وأوضح المدير الفنى للفريق الأبيض فى تصريحات للموقع الرسمى أن الفريق سيواجه المصرى بالإسكندرية يوم 24 مايو فى الدورى، وبعدها سيكون الفريق مطالبا بمواجهة الإسماعيلى فى الكأس يوم 27 مايو فى السويس قبل السفر للجونة لمواجهة الجونة يوم 30 مايو.

وأضاف كارتيرون أنه يأمل فى نقل مباراة الإسماعيلى للإسكندرية كحل لتقليل الضغط على الزمالك فى الفترة المقبلة على أن يستمر الفريق بالإسكندرية بعد مباراة المصرى فى حال الموافقة على نقل لقاء الكأس من السويس للإسكندرية.