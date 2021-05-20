شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يسعى لمواصلة انتصاراته على حساب «الطلائع» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يستضيف الفريق الكروى الأول لنادى الزمالك نظيره طلائع الجيش عند السابعة مساء اليوم الخميس فى المباراة المقررة بينهما على أرض استاد القاهرة ضمن مباريات الجولة الثالثة والعشرين للدورى الممتاز.

يدخل الزمالك المباراة محتلًا المركز الأول فى جدول ترتيب المسابقة برصيد 48 نقطة، فيما يحل طلائع الجيش بالمواجهة محتلًا المركز الحادى عشر برصيد 27 نقطة. ويسعى الزمالك بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للفريق، لاستغلال الحالة المعنوية الكبيرة التى عليها اللاعبون بعد الفوز الكبير الذى حققوه فى الجولة السابقة بثلاثة أهداف مقابل هدف على فريق إنبى، وزيادة فارق النقاط مع أقرب المنافسين على صدارة جدول مسابقة الدورى.

فيما يأمل لاعبو طلائع الجيش ومديرهم الفنى عبدالحميد بسيونى فى استغلال الصحوة الكبيرة للفريق ونجاحه فى حصد عشر نقاط من أربع نقاط متتالية دفعت به إلى وسط جدول المسابقة، بعدما كان الفريق يعانى تراجع النتائج، حيث نجح طلائع الجيش فى الفوز فى ثلاث مباريات متتالية على أسوان والمقاصة وغزل المحلة، والتعادل فى الجولة الأخيرة أمام فريق الاتحاد السكندرى.

وحرصت إدارة نادى الزمالك على احتواء حالة الغضب التى سيطرت على لاعبى الفريق قبل تلك المواجهة، بسبب تأخر مستحقاتهم المالية، سواء المتعلقة بدفعة العقود أو بالمكافآت الخاصة بالفوز فى المباريات الأخيرة، وقامت إدارة النادى بصرف تلك المستحقات أمس الأربعاء.

وأنهى الزمالك استعداداته للمواجهة من خلال التدريبات الأخيرة التى أداها اللاعبون فى ملعب عبداللطيف أبورجيلة فى ميت عقبة عقب الراحة السلبية التى منحها كارتيرون للاعبين لمدة 72 ساعة عقب الفوز على إنبى فى المواجهة الأخيرة. وشهدت التدريبات حالة من الإصرار بين جميع اللاعبين من أجل التنافس على التواجد ضمن التشكيلة الأساسية للفريق خلال الفترة المقبلة.

وعقد كارتيرون أكثر من جلسة مع أسامة نبيه، المدرب العام للفريق، للبحث عن حل لتفادى الغيابات التى أربكت حسابات الفريق فى ظل زيادة عدد الإصابات داخل صفوف الفريق خلال الفترة الأخيرة، بعد تعرض محمود علاء وحميد أحداد للإصابة وقبلهما أحمد فتوح وعبدالله جمعة، فضلًا عن حالة الإجهاد التى تعرض لها محمد عبدالغنى وأبعدته عن مواجهة إنبى الأخيرة. وحرص كارتيرون على عقد أكثر من جلسة مع لاعبيه، طالبهم خلالها بضرورة تحقيق الفوز فى جميع المباريات المقبلة بداية من مواجهة اليوم. وينتظر أن يخوض الزمالك المباراة بتشكيل يضم كلًا من: محمد عواد، محمد عبدالشافى، محمود حمدى الونش، محمد عبدالغنى، حازم إمام، طارق حامد، فرجانى ساسى، أحمد سيد زيزو، بن شرقى، أوباما، سيف الدين الجزيرى.

وعلى الجانب الآخر، أنهى فريق طلائع الجيش استعداداته للمواجهة من خلال تدريباته الأخيرة التى أداها الفريق على ملعب جهاز الرياضة العسكرى فى كوبرى القبة، وشهدت التدريبات ارتفاع الروح المعنوية للاعبين.