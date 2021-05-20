شكرا لقرائتكم خبر عن الأزمة المالية تربك إدارة «الأبيض» قبل «الميركاتو الصيفى» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تواجه إدارة نادى الزمالك أزمة بسبب الضائقة المالية التى يمر بها النادى، وذلك قبيل شهور قليلة من موعد الانتقالات الصيفية استعدادا للموسم الجديد.

وحدد باتريس كارتيرون، المدير الفنى للفريق، عدة مراكز لتدعيم صفوف الفريق بها فى الموسم المقبل، وطلب من الإدارة ضرورة شراء لاعبين جدد فى تلك المراكز، وهى: رأس الحربة، المساك، والظهير الأيمن، والوسط المدافع، وصانع ألعاب متميز. وقال أحد المسؤولين بالنادى «رفض ذكر اسمه» إن الأزمة المالية التى يعانى منها النادى قد تؤدى إلى عدم إبرام صفقات جديدة بأسعار عالية كما كان يحدث من قبل، خصوصًا أن اللاعبين الحاليين فى الفريق لديهم مستحقات متأخرة لدى النادى منذ شهر يناير الماضى، ومن الضرورى منحهم مستحقاتهم أولًا أو أغلبها فى ظل تفهمهم التام للوضع المالى للنادى وعدم إثارتهم أى مشاكل. وأضاف المصدر أن الحل الذى تفكر فيه إدارة النادى حاليًا هو إبرام صفقات تبادلية مع الأندية الأخرى من أجل الخروج من هذا المأزق، خصوصًا أن الجميع داخل النادى يدرك أن الجماهير البيضاء لن تصبر كثيرًا على الإدارة فى حالة عدم إبرام صفقات جديدة تكون مقنعة للرأى العام الزملكاوى.

وأوضح أنه سيتم الاجتماع مع كارتيرون حتى يحدد لإدارة النادى أسماء اللاعبين المراد إدخالهم فى صفقات تبادلية من أجل حل إشكالية الأزمة المالية.

وأشار المصدر إلى أن فريق الزمالك يملك مجموعة متميزة من اللاعبين الأكفاء، وأن الحفاظ على القوام الحالى أهم، لكن هذا لا يمنع إضافة عناصر متميزة إلى المجموعة الحالية.