شكرا لقرائتكم خبر عن المحلة يسعى لمواصلة العروض الجيدة أمام الجونة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يستضيف الفريق الكروى الأول بنادى الجونة نظيره غزل المحلة على ملعب استاد خالد بشارة، ضمن منافسات الجولة الـ 23 من بطولة الدورى العام، والمقرر إقامتها اليوم «الخميس» عند السابعة مساء.

يدخل الجونة المباراة فى المركز الثانى عشر برصيد 26 نقطة، فيما يدخل فريق غزل المحلة المباراة فى المركز الثامن برصيد 30 نقطة.

ويسعى فريق الجونة للفوز بالمباراة والاقتراب من المنطقة الدافئة، خصوصا أنها على أرضه، مما سيعطيه أفضلية بسبب المعرفة الجيدة للملعب الذى يتميز بالتيارات الهوائية التى تثير العديد من الأزمات والمشاكل للضيوف على ملعب الجونة.

فيما يأمل غزل المحلة الملقب بـ «قاهر الكبار» فى استمرار العروض الجيدة التى يقدمها وتحقيق الفوز للاقتراب من المربع الذهبى بعد ضمان البقاء فى دورى الأضواء والشهرة الموسم المقبل بنسبة كبيرة.

وفى مباراة أخرى، يستضيف المصرى البورسعيدى نظيره الاتحاد السكندرى، فى أحد كلاسيكيات الكرة المصرية على ملعب استاد الإسكندرية، ضمن منافسات نفس الجولة والمقرر إقامتها عند التاسعة مساء. يدخل المصرى المباراة فى المركز الثالث برصيد 36 نقطة، فيما يدخل الاتحاد المباراة فى المركز السابع برصيد 31 نقطة.