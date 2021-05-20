عضو تنفيذية الزمالك: في حالة عدم حل أزمة مستحقات اللاعبين لدى الفيفا هتوصل لـ128 مليون

الشارقة - اميمة ياسر - قال حسين السمري، عضو اللجنة التنفيذية في نادي الزمالك، إن الوضع المالي داخل النادي متأزم، ويحق للنادي الحصول على 15 مليون جنيه من الشركة الراعية، فضلًا عن أن النادي يدرس الحصول على قرض لتوفير احتياجاته على أن يتم تسديد القرض من قيمة العضويات.

وأضاف "السمري" خلال لقائه ببرنامج «الماتش»المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، أن لاعبو الزمالك اشتكوا من عدم الحصول على حقوقهم المالية عقب مباراة الأهلي الماضية، مؤكدين أن عليهم «أقساط والتزامات» فضلًا عن أن هذا حقهم الطبيعي.

وتابع عضو اللجنة التنفيذية بالقلعة البيضاء، أن نادي الزمالك بادر بإعداد الدراسات الخاصة بتأسيس شركة كرة القدم، فضلًا عن أنه لا يوجد ما يمنع اللجنة الحالية من إبرام تعاقدات كبيرة خاصة وأنها تحل محل مجلس الإدارة، لذلك ما تردد بشأن أن اللجنة ليس لها الحق في ذلك عارِ تمامًا من الصحة.

واختتم "السمري" تصريحاته قائلا: أنه في حالة عدم حل الزمالك أزماته مع اللاعبين القدامى سيصبح مطالبًا بسداد مبلغ 128 مليون جنيه، بينما تم التواصل مع فينجادا مدرب الزمالك السابق من أجل حلق أزمة مستحقات باتشيكو بشكلٍ ودي.