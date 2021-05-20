شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يطير إلى نيجيريا لمواجهة أنيمبا وحسم التأهل لنصف نهائي الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تطير فى التاسعة صباح اليوم، الخميس، بعثة فريق الكرة الأول بنادى بيراميدز، بقيادة الأرجنتينى رودلفو أروابارينا المدير الفنى، فى إطار الاستعداد لمواجهة إنيمبا فى إياب ربع النهائي من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، حيث تقام المباراة فى الثالثة عصر الأحد 23 مايو الجاري باستاد إنيمبا الدولي بمدينة أبا النيجيرية، وهو أحد ملاعب العشب الصناعي.

وتطير بعثة فريق بيراميدز إلى نيجيريا على متن طائرة خاصة وفرتها إدارة النادى من أجل تذليل كافة العقبات أمام الفريق من أجل تحقيق لقب الكونفدرالية هذا الموسم، بعد أن خسره بيراميدز فى المباراة النهائية فى نسختها الماضية أمام نهضة بركان المغربى.

ويدير اللقاء طاقم تحكيم من تونس بقيادة الحكم صادق السلمي حكما للساحة، ويعاونه خليل حساني المساعد الأول، وأيمن إسماعيل المساعد الثاني، وهيثم قيراط الحكم الرابع.

ويراقب المباراة أمير عثمان محمد من السودان، ويراقب الحكام لاتري داوسن من توجو، والمنسق العام ألكسندر أسانتي من غانا، والمنسق الإعلامي أديمولا أديبكولا من نيجيريا، والمنسق الأمني جوليوس بين من غانا.

وحقق بيراميدز فوزا كاسحا على حساب مضيفه نادي إنيمبا بأربعة أهداف مقابل هدف في لقاء الذهاب باستاد الدفاع الجوي بالقاهرة، التى أقيمت الأحد الماضى.

في سياق متصل، أكد عبد الله السعيد، قائد فريق بيراميدز، أن فريقه كان بإمكانه تحقيق الفوز على أنيمبا بنتيجة أكبر من 4 / 1، خاصة بعد الانتفاضة التى حدثت فى شوط اللقاء الثانى، مشددًا على ضرورة عدم الانخداع بتلك النتيجة والعمل على حسم التأهل فى لقاء العودة المحدد له يوم الأحد المقبل فى نيجيريا.

أضاف، أن فريقه يعانى من كثرة الإصابات فى الوقت الحالى، الأمر الذى يؤثر على الأداء، وأتمنى الفترة المقبلة أن تشهد عودة جميع المصابين، خاصة أن بيراميدز يسعى أيضًا لتحسين موقفه فى مسابقة الدورى.

وتابع عبد الله السعيد أن بيراميدز لا يعانى من الضغط الجماهيري مثل أندية أخرى، وهى النقطة التى نسعى لخلقها بين بعضنا البعض من أجل خلق الدوافع لتحقيق الفوز والانتصارات، قائلاً: "كثير من الأحيان لا نكون موفقين وهذا الأمر طبيعى فى كرة القدم، ويجب على اللاعبين أن يعلموا ذلك، ولا نتأثر كثيرًا بالهجوم حتى ننهض سريعًا، ويكون التوفيق حليفنا".

واستطرد عبد الله السعيد مؤكدًا أن مسئولى نادى بيراميدز يوفرون كافة احتياجات الفريق، خاصة أن بيراميدز يمثل مصر حاليًا فى بطولة الكونفدرالية، ونعمل جاهدين على إعلاء اسم الكرة المصرية.