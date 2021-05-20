شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا يفعل الأهلى فى الأدوار الإقصائية قبل مواجهة صن دوانز بدوري الابطال؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد النادي الأهلي لمباراةٍ صعبة ضد صن داونز في جنوب إفريقيا فى الثالثة عصر السبت المقبل، وذلك في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا 2021 ، فاز المارد الاحمر بصعوبة بالغة في مباراة الذهاب بالقاهرة بهدفين نظيفين، ليضع قدمًا في نصف النهائي، فخسارته بفارق ثلاثة أهدافٍ على الأقل هي النتيجة الوحيدة التي تُقصيه من البطولة، لكن على المارد الأحمر الحذر فقد سبق له الخسارة بخماسيةٍ دون رد على نفس الملعب.

هناك تاريخ طويل من المواجهات بين الأهلي وصن داونز، فقد سبق لهما مقابلة بعضهما البعض في 4 مناسبات جميعها في الأدوار الإقصائية لدوري أبطال إفريقيا، وقد أقصى المارد الأحمر الفريق الجنوب إفريقي 3 مراتٍ وخرج على يديه مرةً واحدة.

وإجمالا لعب الاهلى 123 مباراة فى الادوار الاقصائية ونجح فى التأهل فى هذا الدور 103 مرة فيما تعرض للإقصاء فى 20 مناسبة سابقة ، ويعد فريق الترجى التونسى هو أكثر منافس واجه الاهلى فى الادوار الاقصائية حيث التقى الفريقين فى 3 مناسبات سابقة أعوام 1990 و 2008 و 2010 .

وحقق المارد الاحمر الفوز فى 106 مباراة بالادوار الاقصائية على ملعبه وتعادل فى 14 مباراة وخسر 4 مواجهات وسجل 306 هدفاً وسكن شباكه 46 هدفاً

وضم موسيماني المدير الفني للأهلي ، 27 لاعباً لقائمة الفريق بجنوب أفريقيا ، وهم :محمد الشناوي وعلي لطفي وحمزة علاء ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وبدر بانون ومحمود متولي وسعد سمير وأيمن أشرف ومحمود وحيد ومحمد هاني وأحمد رمضان بيكهام وعلي معلول وعمرو السولية وأليو ديانج وأكرم توفيق وحمدي فتحي ومحمد مجدي أفشة وناصر ماهر وطاهر محمد طاهر وحسين الشحات ووليد سليمان ومحمود كهربا وجونيور أجايي وصلاح محسن ومحمد شريف ووالتر بواليا.

وبذلك ضمت القائمة على معلول وحمدي فتحي بعد غيابهما فترة للإصابة، ومن المقرر أن يسافر الأهلي من جنوب أفريقيا إلى قطر لخوض مباراة السوبر الأفريقي أمام نهضة بركان المغربي يوم 28 مايو الجارى.