شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي مكتمل الصفوف بعد العودة من قطر لأول مرة منذ بداية الموسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعود صفوف الأهلي للاكتمال لأول مرة منذ بداية الموسم مع انتهاء مشاركة الفريق الأحمر في مباراتيه ضد صن داونز الجنوب إفريقي في إياب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال إفريقيا يوم السبت المقبل ومن ثم مباراة السوبر الإفريقي ضد نهضة بركان المغربي بقطر يوم 28 مايو الجاري.

واكتملت صفوف الأهلي بعودة أكبر عدد من المصابين، بعدما وصل عدد اللاعبين المصابين في صفوف الأهلي لفريق كامل في بعض الأوقات، قبل أن يستعيد جهود لاعب تلو الآخر، لتكتمل صفوفه وتصبح قائمة الفريق الأحمر كما كان عليه الحال في بداية الموسم الحالي.

وينتظر دخول الثنائي كريم نيدفيد ومحمد محمود في قائمة المباريات حتى تكتمل صفوف الأهلي بشكل نهائي، رغم أن الثنائي لم يبدأ الموسم مع الفريق الأحمر بسبب إصابتهما الممتدة منذ الموسم الماضي ومعهما محمود متولي الذي تعافى من الإصابة بشكل كامل ودخل قائمة المباريات ولكن لم يشارك حتى الآن.

واشتكى الأهلي من إصابة أكثر من لاعب منذ بداية الموسم مثل محمد الشناوي وعلي معلول محمد هاني وبدر بانون وأيمن أشرف وياسر إبراهيم ومحمود وحيد وسعد سمير وعمرو السولية واليود يانج وحمدي فتحي ووليد سليمان وطاهر محمد وصلاح محسن وجونيور أجايي وأكرم توفيق، قبل أن يستعيد جهود هؤلاء اللاعبين تباعا.

واستعاد الأهلي جهود كلا من محمد الشناوي وعمرو السولية واليود يانج وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وبدر بانون ووليد سليمان وطاهر محمد وجونيور أجايي وصلاح محسن ويشاركون في المباريات بشكل طبيعي في الوقت الحالي، بينما يحتاج الثلاثي علي معلول وحمدي فتحي وسعد سمير بعض الوقت حتى يحصلوا على فرصة المشاركة في مباريات الفريق الأحمر.

فيما بات أكرم توفيق ومحمود متولي جاهزين للمشاركة في المباريات الرسمية بعد تعافيهما من الإصابة وينتظران الرؤية الفنية للجهاز الفني من أجل الحصول على فرصة المشاركة في المباريات.