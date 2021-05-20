شكرا لقرائتكم خبر عن الليلة.. المصرى البورسعيدى يتحدى زعيم الثغر على ستاد الإسكندرية بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه المصرى البورسعيدى نظيره الاتحاد السكندرى في تمام التاسعة مساء اليوم الخميس على ستاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز، في مواجهة مثيرة للفريقين يدخلها المصرى بمعنويات مرتفعة بعد الفوز على غزل المحلة بهدفين مقابل هدف، فيما تعادل الاتحاد السكندرى مع الطلائع بهدف لكل فريق فى نفس الجولة.

ويحتل المصرى البورسعيدى المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري برصيد 36 نقطة بعد أن لعب 22 مباراة فاز في 9 لقاءات وتعادل في مثلهم وخسر 4 مباريات وسجل لاعبيه 28 هدفاً وتلقت شباكه 18 هدفاً

فيما يحتل الاتحاد السكندرى المركز السابع برصيد 31 نقطة بعد أن لعب 22 مباراة فاز في 8 لقاءات وتعادل في 7 مواجهات وخسر مثلهم وسجل لاعبيه 26 هدفاً وتلقت شباكه 27 هدفاً.

وطالب على ماهر المدير الفني للمصرى البورسعيدى لاعبيه بمواصلة نغمة الانتصارات لمزاحمة الاهلى والزمالك على صدارة المسابقة والهروب من ملاحقة بيراميدز على المركز الثالث بالمسابقة

بينما طالب العميد حسام حسن المدير الفني للاتحاد السكندرى لاعبيه بمصالحة جماهيرهم الغاضبة من تراجع النتائج بالفترة الأخيرة مشدداً على ضرورة الخروج بالثلاث نقاط أمام الفريق البورسعيدى الليلة.