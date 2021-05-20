شكرا لقرائتكم خبر عن موسيمانى يستقر على تشكيل الأهلى أمام صن داونز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استعرض بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للأهلى، الأخطاء التى وقع فيها لاعبو الفريق خلال مباراة صن داونز الأخيرة فى ذهاب ربع نهائى دورى الأبطال الإفريقى خلال المحاضرة الفنية التى عقدها مع اللاعبين ظهر أمس استعدادا للمواجهة المرتقبة بين الفريقين المقررة عصر السبت المقبل على ملعب الفريق الجنوب إفريقى.

وقال موسيمانى، خلال حديثه مع اللاعبين على هامش المعسكر بجنوب إفريقيا: «إن نتيجة مباراة الذهاب أمام صن داونز جيدة، فتحقيق الفوز بهدف أو اثنين بشكل عام أمر جيد، لكن لا شىء مضمون فى كرة القدم، لذلك نحن مطالبون بتحقيق نتيجة إيجابية فى مباراة السبت، من أجل التأهل».

وأضاف الجنوب إفريقى أن الفريق حقق الفوز فى شوط واحد، ولكن هناك شوطا ثانيا، وركزت على الجوانب الإيجابية فى بداية تحضيرات الفريق لمباراة العودة. وتابع: الأهلى خسر أمام صن داونز فى أول مواجهة ببريتوريا ثم حقق التعادل، ونأمل أن نحقق الفوز فى المرة الثالثة، كما أننا لعبنا مباريات كبيرة فى بطولات مختلفة، ونلعب على الفوز فى جميعها، وهذا الأمر هو سمة الفرق الكبرى دائما، مهما كانت الضغوط وتوالى المباريات. وأشار إلى أن اللعب فى 3 بطولات مختلفة، من المؤكد أنه سيسبب إصابات فى صفوف الفريق. وواصل: «أشعر بحالة من السعادة لأننى موجود فى بيتى جنوب إفريقيا، ولكن الآن أنا مع الأهلى، وأعيش حالة من التركيز مع الفريق، فأنا متواجد فى عملى ولم أذهب لزيارة أسرتى».

واختتم: «من المؤكد أن جماهير الأهلى تقدر ما يتعرض له الفريق نتيجة ضغط المباريات وحالة الإرهاق التى يعانى منها، لكنها تضع مسؤولية كبيرة على اللاعبين، خصوصا مع النجاحات التى حققناها فى السابق مثل الفوز ببرونزية العالم».

ووفقا للمعلومات الواردة من معسكر الأهلى، فإن بيتسو موسيمانى المدير الفنى استقر على التشكيل الذى سيخوض اللقاء، ومن المقرر أن يضم محمد الشناوى فى حراسة المرمى، وفى خط الدفاع: محمد هانى، ياسر إبراهيم، بدر بانون، أيمن أشرف، وفى خط الوسط: عمرو السولية، أليو ديانج، حسين الشحات ومحمد مجدى قفشة، وطاهر محمد طاهر، وفى خط الهجوم: محمد شريف. يأتى هذا فى الوقت الذى أعلن فيه الجهاز الفنى للأهلى أن سعد سمير، مدافع الفريق، فى التدريبات خلال 48 ساعة بعد الانتهاء من البرنامج التأهيلى المصغر الذى يقوم بتنفيذه عقب الشكوى من آلام فى العضلة الضامة.

قام سعد سمير بالجرى حول الملعب وتنفيذ بعض الفقرات التأهيلية على هامش مران الفريق الذى أقيم أمس، فيما خضع الثنائى محمد محمود ومصطفى شوبير لاعبا الفريق لمسحة طبية جديدة أمس بعد تعرضهما للإصابة بفيروس كورونا، وفقا لنتائج المسحة الطبية التى خضعا لها مؤخرا.

من جهته، أكد أحمد رمضان بيكهام، لاعب الفريق، أن مباراة صن داونز المقبلة فى غاية الصعوبة، لكن الفريق يسعى لتحقيق نتيجة إيجابية لحسم التأهل من بريتوريا، مشيرا إلى أن الأهلى يحترم منافسيه فى جميع البطولات، وهو ما حدث مع فريق صن داونز فى مباراة الذهاب التى أقيمت بالقاهرة وانتهت بفوز الفريق بهدفين دون رد.

وقال بيكهام إن مباراة العودة ستكون لها حسابات مختلفة، خاصة أنها مباراة حسم الصعود إلى الدور نصف النهائى فى دورى أبطال إفريقيا، واستكمال مشوار الفريق فى الدفاع عن لقبه، والتتويج بالبطولة العاشرة فى منافسات دورى أبطال إفريقيا. وأضاف بيكهام أن البعض قد يرى أن فوز الأهلى بهدفين فى القاهرة سهّل مباراة العودة فى جنوب إفريقيا، ولكن كرة القدم دائما ما تعطى الدروس، مؤكدا أن الفريق لا يشغله سوى مباراة صن داونز المقبلة؛ لحسم بطاقة التأهل إلى ربع النهائى الإفريقى.