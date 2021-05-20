شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يتفق مع «على ماهر» على تجديد عقده موسمًا.. تعديل عقدى «موسى ومسعود».. والتجديد لـ«عمر كمال وجمعة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - توصل مجلس إدارة نادى المصرى البورسعيدى برئاسة سمير حلبية لاتفاق نهائى مع على ماهر المدير الفنى للفريق الكروى الأول بالنادى على تجديد وتمديد عقده لمدة موسم آخر مع الفريق بداية من الموسم المقبل بعدما نجح فى إثبات وجوده وقيادته للفريق للمثلث الذهبى بجدول الدورى الممتاز بعد وصوله للنقطة 36.

وعقدت إدارة المصرى جلسة مع على ماهر تم الاتفاق خلالها على استمراره مع الفريق لمدة موسم آخر بعد انتهاء عقده الذى أبرمه فى بداية الموسم الجارى.

وأعلن طارق هاشم، عضو مجلس الإدارة بالنادى ان المجلس يكن كل احترام وتقدير لدور على ماهر مع الفريق وتم الاتفاق على تمديد عقده واستمراره مع المصرى بعد المستوى الجيد الذى ظهر به الفريق والنتائج الإيجابية التى حققها هذا الموسم، مؤكدا أن العلاقة بين الإدارة والجهاز الفنى يسودها الاحترام المتبادل والتعاون الدائم وتوفير كل الدعم الأمر الذى صب فى النهاية لمصلحة الفريق وطفرته هذا الموسم. من جهة ثانية، كشف هاشم عن أن المجلس يسابق الزمن من أجل تمديد عقود بعض لاعبى الفريق وتعديلها ماليا بالمقابل المادى الذى يناسب اللاعبين وعلى رأسهم الثنائى أحمد مسعود وعمرو موسى لاعبا الفريق، وقال: رغم استمرار عقود اللاعبين مع المصرى إلا أننا نسعى لتعديل عقودهم. وتابع: هناك جلسة مع الثنائى عمر كمال عبدالواحد وأحمد جمعة للاتفاق على تجديد العقود خلال الفترة المقبلة.

فى شأن آخر، بدأت الهيئة الهندسية المكلفة بإعادة إعمار وبناء استاد المصرى العمل بعد الاتفاق مع وزارة الرياضة ومحافظة بورسعيد على بناء الاستاد بتكلفة مالية 500 مليون جنيه ستتحمل الوزارة 50% منها على أن تتحمل المحافظة الـ50% المتبقية.