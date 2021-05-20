اخبار الرياضه

محمد صلاح : فاروق جعفر ''خرب'' نادي الزمالك ..ولم يضيف أي شيء منذ قدومه للنادي

0 نشر
0 تبليغ

الشارقة - اميمة ياسر - وجه محمد صلاح نجم نادي الزمالك السابق، العديد من الانتقادات إلى فاروق جعفر المستشار الفني للنادي مؤكدا أنه لم يضيف أي شيء منذ قدومه إلى الفريق وتوليه هذا المنصب .

وأضاف "صلاح" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج ''البريمو' المذاع عبر فضائية ''Ten '':  فاروق جعفر ''خرب'' نادي الزمالك ، ولا يعمل لصالح النادي ، فقد شغِل أكثر من منصب داخل النادي سواءً في المجلس الأسبق برئاسة مرتضى منصور ، أو اللجنة السابقة برئاسة عماد عبد العزيز .

وتابع: أطالب فاروق جعفر بالابتعاد عن نادي الزمالك ، ومنح الفرصة للعديد من رموز النادي الذين يستحقون التواجد ، مثل علي خليل وغيرهم .

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا