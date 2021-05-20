شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. غزل المحلة ضيفاً ثقيلا على الجونة بستاد خالد بشارة فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستضيف الجونة نظيره غزل المحلة في تمام الخامسة عصر اليوم الخميس على ستاد خالد بشارة بالغردقة ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز، في مواجهة صعبة للفريقين يدخلها الفريق الساحلى بمعنويات منخفضة بعد الخسارة من مصر المقاصة بهدف دون رد في الجولة الأخيرة للمسابقة فيما خسر الفلاحين من المصرى البورسعيدى بهدفين مقابل هدف في نفس الجولة.

ويحتل الجونة المركز الثانى عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 26 نقطة بعد أن لعب 22 مباراة فاز في 6 لقاءات وتعادل في ثمانية مباريات وخسر مثلهم وسجل لاعبيه 24 هدفاً وتلقت شباكه 27 هدفاً.

فيما يحتل غزل المحلة المركز الثامن برصيد 30 نقطة بعد أن لعب 22 مباراة فاز في 7 لقاءات وتعادل في 9 مباريات وخسر 6 مواجهات وسجل لاعبيه 20 هدفاً وتلقت شباكه 23 هدفاً.

وحذر رضا شحاته المدير الفني للجونة لاعبيه من استمرار نزيف النقاط والتراجع في جدول الدوري مطالباً بضرورة حصد النقاط الثلاث الليلة واستغلال إقامة المباراة على ملعبه .

بينما طالب خالد عيد المدير الفني لغزل المحلة لاعبيه بإستعادة نغمة الانتصارات لمواصلة قطار المفاجأت في الدوري لاسيما أن الفلاحين يعد الحصان الأسود بالمسابقة هذا الموسم.