شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب أسوان يتحدى ببقاء فريقه في الدوري الممتاز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أشاد علاء عبدالعال المدير الفني لنادي أسوان بآداء لاعبيه أمام مصر للمقاصة بالأمس ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرون من الدوري المصري الممتاز رغم الخسارة بنتيجة 2- 4.

وأضاف عبدالعال في تصريحات تليفزيونية: «راض عن آداء اللاعبين في ظل الغيابات الكبيرة التي يعاني منها الفريق، كما أن النتيجة لم تعبر عن سير المباراة».

واختتم عبدالعال: «لدينا مجموعة مميزة من اللاعبين، وكلي ثقة في بقاء أسوان في الدوري الممتاز».