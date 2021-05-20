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مدرب أسوان يتحدى ببقاء فريقه في الدوري الممتاز

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أشاد علاء عبدالعال المدير الفني لنادي أسوان بآداء لاعبيه أمام مصر للمقاصة بالأمس ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرون من الممتاز رغم الخسارة بنتيجة 2- 4.

وأضاف عبدالعال في تصريحات تليفزيونية: «راض عن آداء اللاعبين في ظل الغيابات الكبيرة التي يعاني منها الفريق، كما أن النتيجة لم تعبر عن سير المباراة».

واختتم عبدالعال: «لدينا مجموعة مميزة من اللاعبين، وكلي ثقة في بقاء أسوان في الدوري الممتاز».

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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