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هاني شاكر: رجعوا مرتضى منصور لنادي الزمالك

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد الفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية رغبته في عودة مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك الأسبق إلى الفريق مرة أخرى من خلال الانتخابات المقبلة للنادي.

وقال شاكر في تصريحات تليفزيونية: «رجعوا مرتضي منصور لنادي الزمالك فمجلس مرتضى منصور حقق العديد من النجاحات خلال فترة تواجده بنادي الزمالك».

أضاف: «الفريق عاش أفضل فتراته آنذاك، كما حقق العديد من الألقاب مثل الدوري العام المصري وكأس الكونفدرالية الإفريقية وكأس مصر والسوبر المصري والإفريقي».

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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