شكرا لقرائتكم خبر عن هاني شاكر: رجعوا مرتضى منصور لنادي الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد الفنان هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية رغبته في عودة مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك الأسبق إلى الفريق مرة أخرى من خلال الانتخابات المقبلة للنادي.

وقال شاكر في تصريحات تليفزيونية: «رجعوا مرتضي منصور لنادي الزمالك فمجلس مرتضى منصور حقق العديد من النجاحات خلال فترة تواجده بنادي الزمالك».

أضاف: «الفريق عاش أفضل فتراته آنذاك، كما حقق العديد من الألقاب مثل الدوري العام المصري وكأس الكونفدرالية الإفريقية وكأس مصر والسوبر المصري والإفريقي».