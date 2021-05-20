شكرا لقرائتكم خبر عن هاني شاكر لوزير الرياضة: الزمالك ليس حقلًا للتجارب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أبدى الفنان هاني شاكر تقيب المهن الموسيقية استياءه من الأحداث الجارية داخل نادي الزمالك عقب رحيل اللجنة السابقة لإدارة النادي برئاسة اللواء عماد عبدالعزيز .

وأضاف شاكر في تصريحات تليفزيونية: «الزمالك يحتاج إلى مجلس إدارة منتخب في هذه المرحلة للحفاظ على استقرار الأوضاع داخل النادي خاصةً في ظل حاجة الفريق إلى ذلك لاستمرار المنافسة على لقب الدوري العام هذا الموسم».

واختتم شاكر تصريحاته موجها رسالة لوزير الرياضة: «الزمالك ليس حقلاً للتجارب، وأطالب بتدخل أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة في هذا الأمر، للحفاظ على الإستقرار داخل النادي».