بعد جدل الاستقالة.. نائب الزمالك: الشائعات تطارد اللجنة المؤقتة قبل كل مباراة

الشارقة - اميمة ياسر - قال المستشار هشام إبراهيم، نائب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، أن كافة ما تردد عن تقدم اللجنة باستقالتها لوزير الرياضة أمس عار من الصحة، مؤكدًا أنه كان متواجدًا فى وزارة الشباب والرياضة لغرض آخر ليس له علاقة باستقالة اللجنة من عدمه.

وأضاف "إبراهيم" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "زملكاوي" المذاع عبر فضائية "الزمالك"، أن مجلس الإدارة اتخذ قرارًا لإنشاء شركة الزمالك لكرة القدم ويجب موافقة الوزارة على القرار، وهذا سبب تواجده فى وزارة الرياضة.

وأشار الي أن اللجنة مستمرة فى عملها، موضحا أن اللجنة ستشاهد مباراة الزمالك وطلائع الجيش اليوم، لافتًا إلى أن اللجنة مستمرة فى عملها وفق الآليات القانونية لحين انتهاء مهمة اللجنة.

وتابع: "تواجدت فى وزارة الرياضة أمس لدراسة الآلية القانونية لإنشاء شركة الزمالك لكرة القدم مع مستشاري وزير الرياضة، وكل ما قيل عن استقالة اللجنة غير صحيح، ولم يتطرق أحد من الوزارة لفكرة رحيل اللجنة، وأن اللجنة ستواصل عملها لحين انتهاء مهمتها".