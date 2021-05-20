شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الحفيظ ينهي ترتيبات رحلة سفر الأهلي إلى قطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينهي سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي الترتيبات الخاصة برحلة سفر الفريق الأحمر إلى قطر لمواجهة نهضة بركان المغربي يوم 28 مايو الجاري في مباراة السوبر الإفريقي، في ظل انشغال الجهاز الفني بمباراته ضد صن داونز في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويتواصل سيد عبد الحفيظ مع مسئولي الكاف والسفارة المصرية في قطر للاطمئنان على ترتيبات الإقامة في قطر من ملاعب التدريب ووسائل التنقل إلى ملعب التدريب وملعب المباراة وكذلك فندق الإقامة والإجراءات الاحترازية المتبعة، والتي ستشهد دخول فقاعة طبية طوال فترة الإقامة في قطر.

ويستعد الأهلي لمواجهة صن دازونز الجنوب إفريقي يوم السبت المقبل في إياب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال إفريقيا، حيث فاز الفريق الأحمر في موقعة الذهاب بهدفين نظيفين.

وفى سياق آخر، رشح علاء ميهوب رئيس اللجنة الفنية السابق بالنادي الأهلي نجما الرجاء المغربي وشباب بلوزداد الجزائري بين مالانجو وأمير سعيود، لتدعيم صفوف الأهلي في الانتقالات الصيفية القادمة، واصفا الثنائي بالأفضل في مركزهما في دوري الأبطال الإفريقي .

وطالب ميهوب في تصريحات خاصة، لجنة التخطيط بالنادي الأهلي برئاسة محسن صالح وعضوية زكريا ناصف وخالد بيبو بضرورة متابعة بين مالانجو وأمير سعيود، من أجل تدعيم صفوف الأهلي في الصيف القادم، لاسيما أن الأخير ليس غريبا عن الأهلي وسبق له اللعب بصفوفه من قبل.