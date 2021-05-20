شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح محسن يغير خريطة المهاجمين بالأهلي فى الصيف المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقرت لجنة التخطيط بالنادي الأهلي بالتنسيق مع الجهاز الفني على إجراء تعديلات على خريطة التعاقدات الصيفية لتدعيم خط هجوم النسور الحمر في الموسم المقبل بعد تألق صلاح محسن في الفترة الأخيرة، وبات من اللاعبين المهمين في الخط الأمامي للأهلي مع محمد شريف، حيث بات الثنائي يتصدران الترتيب الأول والثاني في قيادة هجوم المارد الأحمر تحت قيادة بيتسو موسيماني.

وكانت لجنة التخظيط بالأهلي بالاتفاق مع الجهاز الفني تخطط لإعادة إعارة صلاح محسن في الموسم المقبل بسبب عدم تقديم المردود الذي يؤهله للدفاع عن قميص النسور الحمر منذ بداية الموسم الحالي، قبل أن يتغير الموقف تجاه اللاعب بعد تألقه اللافت في الآونة الأخيرة وإحرازه أهداف مؤثرة في مباراتي الزمالك بالدوري المصري وصن داونز الجنوب إفريقي بالبطولة الإفريقية.

وكان صلاح محسن ومعه مروان محسن مرشحان للخروج إعارة في الموسم الجديد، في ظل عدم استغلال الفرص التي حصلوا عليها، قبل أن يغير صلاح محسن خريطة التعاقدات للموسم الجديد ويفرض نفسه على الجهاز الفني، ويضمن بقاؤه في صفوف الأهلي بالموسم الجديد.