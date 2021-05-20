شكرا لقرائتكم خبر عن هل يعود المهدى سليمان والشناوى لحراسة بيراميدز من جديد بعد أخطاء إكرامي؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فرضت أخطاء الحارس شريف إكرامي الكارثية والمتكررة على الجهاز الفني لبيراميدز، التفكير في منح الفرصة للحارسين المهدي سليمان وأحمد الشناوي بعد حصول إكرامي على كل الفرص مع بيراميدز منذ بداية الموسم سواء على المستوى المحلي أو في الكونفدرالية.

ويدرس الجهاز الفنى لبيراميدز فى الوقت الحالى منح شريف إكرامى راحة من المشاركة فى مواجهة الإياب أمام أنيمبا، خاصة بعد الخطأ الذى ارتكبه الحارس فى مباراة الذهاب التى أقيمت مساء الأحد الماضى على ملعب الدفاع الجوى، وانتهت بفوز بيراميدز بنتيجة بأربعة أهداف مقابل هدف.

في ذات السياق يسود اتجاه قوى داخل الجهاز الفنى لفريق الكرة الأول بنادى بيراميدز بقيادة الأرجنتينى رودلفو أروابارينا المدير الفنى، لمنح أحمد الشناوى فرصة المشاركة بصفة أساسية فى مواجهة أنيمبا النيجيرى، فى إياب ربع النهائي من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، والمقرر إقامتها فى الثالثة عصر الأحد 23 مايو الجاري باستاد إنيمبا الدولي بمدينة أبا النيجيرية.

فيما يأمل المهدي سليمان في الحصول على فرصة مع بيراميدز بعد اعتذاره عن الخلافات الأخيرة للإدارة، حيث لم يحصل الحارس على فرصة سوى في مباراة واحدة هذا الموسم، بعد أن كان أساسيا الموسم الماضي، حيث يحرس شريف إكرامي مرمى بيراميدز بشكل أساسي هذا الموسم.

وصعد بيراميدز لربع نهائى الكونفدرالية بعدما وصل للنقطة 12 فى المركز الثانى بدوري المجموعات بعد الرجاء المغربى صاحب الـ 15 نقطة، والتقت الفرق المصرية مع أنيمبا النيجيري فى 12 مواجهة قبل صدام بيراميدز مع أنيمبا، حققت الفوز فى 8، والخسارة فى 3، والتعادل فى مباراة واحدة.