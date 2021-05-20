جدول ترتيب الدوري الانجليزي بعد مباريات اليوم وانتزاع ليفربول لمركز ليستر

تعرف على جدول ترتيب الدوري الانجليزي بعد نتائج مباريات اليوم الاربعاء 19 مايو 2021، فى ختام الجولة 37 (قبل الأخيرة)، ولعل أبرزها فوز ليفربول أمام بيرنلي.

صفع ليفربول فريق ليستر سيتي، بتحقيق الفوز على مستضيفه بيرنلي بنتيجة (3-0)، اليوم الأربعاء، في المباراة التي أقيمت على ملعب تيرف مور، ليقترب الريدز من حجز مقعده في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

بهذا الانتصار، رفع ليفربول رصيده إلى 64 نقطة فى جدول ترتيب الدوري الانجليزي، لينتزع المركز الرابع، على حساب ليستر سيتي وبفارق 4 اهداف، فيما تجمد رصيد بيرنلي عند 39 نقطة في المركز الـ17.

وأصبح ليفربول قريب للغاية من التأهل إلى دوري أبطال أوروبا، حيث صعد إلى المركز الرابع وبفارق 4 أهداف عن ليستر سيتي، وسيواجه الريدز فريق كريستال بالاس في الجولة الأخيرة، بينما يصطدم الثعالب بفريق توتنهام.

وفى نفس الجولة، انتزع ارسنال اليوم الاربعاء فوزاً قاتلاً بنتيجة 3-1 من معقل نسور كريستال بالاس، بفضل هدفين في الوقت المحتسب بدل الضائع من جابرييل مارتينيلي ونيكولا بيبي ليبقي الفريق اللندني على آماله الضعيفة في اللعب في أوروبا الموسم المقبل.

واستمر أرسنال تاسعاً بجدول ترتيب البريميرليج رغم أن الانتصار رفع رصيده إلى 58 نقطة قبل مباراة من النهاية ليحصل على فرصة للمنافسة في بطولة جديدة للاتحاد الأوروبي (اليويفا) الموسم المقبل.

إليكم جدول ترتيب الدوري الانجليزي بعد مباريات اليوم

مانشستر سيتي 83 نقطة مانشستر يونايتد 71 نقطة تشيلسي 67 نقطة ليفربول 66 نقطة ليستر سيتي 66 نقطة وست هام يونايتد 62 نقطة توتنهام 59 نقطة إيفرتون 59 نقطة آرسنال 58 نقطة ليدز يونايتد 56 نقطة أستون فيلا 52 نقطة ولفرهامبتون 45 نقطة كريستال بالاس 44 نقطة ساوثهامبتون 43 نقطة نيوكاسل يونايتد 42 نقطة برايتون 41 نقطة بيرنلي 39 نقطة فولهام 28 نقطة وست بروميتش 26 نقطة شيفيلد يونايتد 20 نقطة

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