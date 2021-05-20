شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الصالات يفتتح البطولة العربية بمواجهة موريتانيا بصالة حسن مصطفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق اليوم الخميس أولي مباريات البطولة العربية لكرة الصالات والتي تستضيفها مصر في الفترة من 20 إلى 30 مايو الجاري حيث يبدأ منتخب مصر بقيادة هشام صالح بمواجهة منتخب موريتانيا في الثالثة عصر اليوم الخميس بصالة حسن مصطفي بـ 6 اكتوبر ثم مواجهة الكويت يوم 22 والبحرين يوم 24 علي أن يتأهل أول وثاني المجموعة للدور قبل النهائي للبطولة، بينما تضم المجموعة الثانية كلا من المغرب و السعودية و الإمارات وجزر القمر.

وتقرر إقامة البطولة العربية لكرة الصالات والتي يشرف عليها الاتحاد العربي بدون حضور جماهيري بسبب فيروس كورونا واتباع جميع التعليمات الطبية الخاصة بكورونا خلال البطولة من عزل للمنتخبات في الاقامة بالفنادق ومسحات طبية كل 48 ساعة.

عاد نادر رشاد الي منصب المدرب العام لمنتخب مصر لكرة الصالات استعدادا للبطولة العربية لكرة الصالات التي تنطلق اليوم الخميس وتستضيفها مصر حتي 30 مايو الجاري .

كان رئيس اللجنة الثلاثية باتحاد الكرة قد قرر إقالة نادر رشاد من منصبه بعد تواجده في العمل بنادي بيراميدز، قبل أن يعود مجاهد عن قراراه ويطلب بعودة رشاد للعمل في جهاز الصالات.