شكرا لقرائتكم خبر عن المهاجم السوبر يجبر الأهلي على الإطاحة بـ والتر بواليا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - باتت أيام الكونغولي والتر بواليا مهاجم الأهلي في القلعة الحمراء، معدودة، نظرا لتراجع مستوى اللاعب مع الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، ويضع بند الأجانب الخمسة في كل فريق بواليا على رأس قائمة الراحلين بعد استقرار الأهلي على التعاقد مع مهاجم سوبر.

الأهلى يملك في قائمته خمسة لاعبين أجانب هم بواليا وأجاي وديانج وبدر بانون وعلى معلول، وتتيح قرارات اتحاد الكرة لكل فريق، التعاقد مع خمسة لاعببن وهو ما يضطر الإدارة لإعارة الكونغولي بواليا أو بيعه.

ويعتمد بيتسو موسيماني، مدرب النادي الأهلي، على محمد شريف ومروان محسن وصلاح محسن في مركز المهاجم الصريح، بعدما فشل والتر بواليا في استغلال الفرص الكثيرة التي حصل عليها منذ وصوله إلى القلعة الحمراء في يناير الماضي.

وتفضل لجنة التخطيط بالنادى الأهلى فكرة التعاقد مع المغربى سيفان رحيمى، نجم الرجاء المغربى، فى فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، مقارنة بالأروجويانى سيرينو نجم صن دوانز بطل جنوب أفريقيا الذى كان هدفاً للمارد الأحمر طوال الفترة الماضية بناءً على رغبة الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى المدير الفنى للفريق. ويأتى تفضيل التعاقد مع رحيمى من جانب لجنة الأهلى لعدة عوامل على رأسها صغر سن نجم الرجاء المغربى صاحب الـ 24 عاماً بينما وصل سيرينو لعامه الحادى والثلاثين.

كما تفضل لجنة التخطيط فى الأهلى تكرار التعاقد مع لاعبين من شمال أفريقيا بعد نجاح التجربة فى السنوات الأخيرة، لاسيما بعد تألق التونسى على معلول الظهير الأيسر للفريق الذى أصبح أحد أهم النجوم فى التشكيلة الحمراء، بجانب المغربى بدر بانون مدافع الفريق الذى أثبت نفسه فى الأهلى سريعاً وحجز موقعاً بالتشكيلة الأساسية رغم قدومه فى بداية الموسم الجارى وهو مايعزز فرص التعاقد مع رحيمى عن صفقة سيرينو.

وترى لجنة التخطيط بالأهلى أن صفقة سفيان رحيمى قد تنتهى للأهلى مقابل 3.5 مليون دولار، بينما يطلب صن دوانز للاستغناء عن نجمه سيرينو للأهلى 5 ملايين دولار ما يعزز فرص التعاقد مع نجم الرجاء المغربى.

وبات سفيان رحيمى هدفاً للأهلى فى الميركاتو الصيفى المقبل، لاسيما أن لاعب الرجاء المغربى يجيد اللعب فى مركزى الجناح الايمن والمهاجم الصريح بجانب إجادته اللعب فى الجناح الأيسر وهى المراكز التى تعانى بقوة فى التشكيلة الحمراء.